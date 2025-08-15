Sat.1-Moderator meldet sich mit neuer Quizshow zurück

Matthias Opdenhövel kehrt ab dem 25. September mit einer neuen Quizshow ins Fernsehen zurück. „The Connection“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf Sat.1 und Joyn. Die Kandidaten müssen Allgemeinwissen beweisen und Zusammenhänge zwischen scheinbar zufälligen Begriffen erkennen.

Der Gewinner erhält 25.000 Euro. Zuschauer können zu Hause mitraten und auf Joyn an einem Gewinnspiel teilnehmen. Produziert wird die Show von Brot&Butter Entertainment. Die erste Staffel umfasst sieben Folgen, darunter eine ursprünglich nur als Test produzierte Episode.

Matthias Opdenhövel will neues Publikum gewinnen

Das Format basiert auf einer niederländischen Show, die seit vier Staffeln auf NPO1 läuft und dieses Jahr auch in Spanien startete. Für Matthias Opdenhövel ist es bereits die zweite Donnerstags-Quizshow auf Sat.1. Zuvor moderierte er „The Floor“. Nach dem mäßigen Erfolg von „Hast du Töne?“ bietet sich Matthias Opdenhövel nun eine neue Chance.

Der Start der zweiten Staffel des Musik-Quiz konnte vor vier Wochen nicht überzeugen. Nur 700.000 Zuschauer schalteten ein, davon 210.000 in der werberelevanten Zielgruppe, berichtete DWDL. Starke Konkurrenz erschwerte den Abend. Auf RTL lief „Fluch der Karibik 2“, im Ersten die Frauen-EM. Prominente Teamkapitäne wie Caroline Frier, Rick Kavanian und Riccardo Simonetti halfen nicht, mehr Zuschauer zu gewinnen.

Mit „The Connection“ will Matthias Opdenhövel nun frischen Schwung bringen und das Publikum wieder stärker an sich binden. Das Konzept setzt auf Wissen, schnelle Kombinationsgabe und den Spaß am Mitraten.

