Kaum wiederzuerkennen! Sat.1-Moderatorin feiert Bodybuilding-Debüt

Wow! Sat.1-Moderatorin Martina Reuter (55) zeigt, was mit Willenskraft alles möglich ist. 42 Kilo weniger, 18 Monate Training und unzählige Schweißtropfen – all das für ihren ersten Auftritt auf der Bodybuilding-Bühne.

Anfang November stand die österreichische TV-Moderatorin („Guten Morgen Österreich“, „Sat.1-Frühstücksfernsehen“, HSE“) bei den Herbstmeisterschaften der ANBF in Linz im Rampenlicht. In der Kategorie „Bodybuilding Woman Figur Master“ landete sie auf Platz vier, und strahlte wie eine Siegerin.

Sat.1-Star Martina Reuter: „Keine Spritzen, keine Pillen“

„Keine Spritze, keine Pillen, nur eine radikale Ernährungsumstellung“, sagt Martina im Gespräch mit „Bild“. „90 Minuten Krafttraining plus Cardio (Ausdauertraining, Anm. d. Red.) – jeden Tag, ohne Ausnahme. Ob morgens um sechs oder abends um elf, ich habe keine Einheit ausgelassen.“

Angefangen hat alles ganz harmlos. „Ich fühle mich fünf Kilo zu schwer“, erinnert sie sich. Doch aus dem Wunsch, ein bisschen fitter zu werden, wurde ein kompletter Neustart. 18 Monate später hat sie nicht nur ihr Gewicht halbiert, sondern auch ihr Leben auf den Kopf gestellt.

Zwischendurch modelte Martina sogar in New York, stand für Fotoshootings vor der Kamera. Jetzt wagte sie den nächsten Schritt: den Sprung in den Wettkampf. Und das trotz Verletzung! Nur eine Woche vor dem Auftritt riss sie sich gleich zwei Bänder. Aufgeben kam für sie trotzdem nicht infrage. „Dafür habe ich einfach zu hart gearbeitet.“

In einem Glitzerbikini posierte sie 15 Minuten lang auf der Bühne. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl – ich habe jede Sekunde auf der Bühne genossen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt“, erklärt sie dem Boulevard-Blatt. Und sie hat Blut geleckt: „Ich habe richtig Spaß daran. Das war sicher nicht mein letzter Wettkampf.“