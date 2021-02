Sat.1 lässt Bombe platzen – Marlene Lufen darf jetzt DAS machen

Mit ihrem Job beim „Frühstücksfernsehen“ hatte der Kommentar von Marlene Lufen zum Lockdown eigentlich gar nichts zu tun. Dennoch bietet Sat.1 der Moderatorin nun eine neue Plattform.

Mit so viel Anerkennung hätte Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen wohl vor einer Woche auch noch nicht gerechnet. Das Instagram-Video der„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin über die psychischen Folgen des Corona-Lockdowns ging im Netz viral.

Marlene Lufen: Jetzt bekommt die Sat.1-Moderatorin ihre eigene Live-Show

Mehr als 10,8 Millionen Abrufe auf Instagram und über 32.000 Kommentare erhielt das Video von Marlene Lufen. Die Moderatorin von Sat.1 hat damit ein Problem angesprochen, welches in Deutschland scheinbar von riesiger Relevanz ist, auch wenn es bei einigen auf Kritik stieß, weil sogar die AfD auf den Zug aufgesprungen ist und die Aussagen der Moderatorin für ihre Zwecke verwendete. Hier mehr lesen >>>

Doch auch viele Promis wie unter anderem Sylvie Meis und Riccardo Simonetti äußern sich zu dem Aufklärungs-Video von Marlene Lufen und senden ihr durchweg positives Feedback.

Jetzt soll die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ihre eigene Live-Sendung bekommen. Sat.1 will dafür sogar das geplante Programm über den Haufen werfen.

Am Montagabend , 8 Februar, um 20.15 Uhr ist es soweit: Im Live-Talk „Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown“, wird die Moderatorin mit ihren Gästen über die möglichen Auswirkungen des Lockdowns diskutieren.

Das ist Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

Marlene Lufen: Ein sagenhafter Erfolg für die Sat.1-Moderatorin

Gewalt gegen Kinder, häusliche Gewalt, Suchterkrankungen, Depressionen und Vereinsamung – für all diese Themen gilt Marlene Lufen nun als Expertin bei Sat.1.

Wer ihre Gäste bei dem Live-Talk sein sollen, wird Sat.1 noch in Kürze verkünden. Ursprünglich hatte Sat.1 am Montagabend die Reportage „Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt“ im Programm.

Sat.1: So geht es Bewohnerinnen eines Frauenhaus im Lockdown

Im Anschluss an den Talk besucht Claudia von Brauchitsch in "akte." ab 21:30 Uhr Bewohnerinnen eines Frauenhauses, die im persönlichen Gespräch berichten, wie der Lockdown die Gewaltsituation in ihrem Zuhause noch weiter verschärfte.

Sollte das Thema an dir vorbei gegangen sein, kannst du hier darüber lesen. (mkx / dpa)