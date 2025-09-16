Sat.1 kündigt neue Folgen mit Julia Leischik an – doch es gibt einen Haken

Jetzt ist es offiziell! Das Sat.1-Format „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ kehrt mit neuen Folgen zurück ins Programm von Sat.1. In der Show sorgte die Moderatorin bereits unzählige Mal dafür, dass Menschen nach langer Funkstille zueinander finden.

Die Fans der erfolgreichen Sat.1-Sendung dürften bei diesen Nachrichten völlig aus dem Häuschen sein. Doch es gibt ein Detail, welches die Vorfreude auf die neuen Folgen von „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ etwas schmälern könnte.

Sat.1 zeigt neue Folgen mit Julia Leischik

Julia Leischik und ihr Team suchen im Herbst wieder nach vermissten Menschen. In der ersten neuen Folge, die am 19. Oktober ausgestrahlt wird, geht es um den Fall einer Frau aus Bremerhaven, die nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben wurde.

„Auch wenn Katharina in einer liebevollen Familie aufwächst, lässt sie der Gedanke an ihre leibliche Mutter nie los. Gleichzeitig fürchtet sie die mögliche Ablehnung. Julia möchte Katharina helfen, Antworten zu finden. Die Spurensuche führt sie und ihr Team an die Nordseeküste bis auf die Insel Helgoland – doch der Weg zur Wahrheit ist alles andere als einfach“, heißt es in der Programmankündigung.

Sat.1-Zuschauer werden es sofort merken

Der Haken an der ganzen Sache: Julia Leischik wird in den neuen Folgen nicht selber auf die Suche gehen, sondern schickt ihre Teammitglieder los, wie „Quotenmeter“ berichtet. Die Moderatorin wird weiterhin nur in Köln auf die Protagonisten warten und das Wiedersehen begleiten.

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ ab dem 19. Oktober 2025 um 18.55 Uhr. Die einzelnen Episoden gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei Joyn.