„Das hat mich zerrissen“: Sat.1-Moderator spricht über seine Ehe-Krise

Für Jochen Schropp (46) ist dieses Jahr ein Härtetest. Der beliebte Sat.1–Moderator steckt mitten in einer Ehe-Pause. Sein Mann Norman und er leben getrennt. Das hatte Jochen schon im September öffentlich gemacht. Jetzt spricht er erneut über die Krise und lässt tief blicken.

Im RTL-Interview sagt er offen: „Wir hatten jetzt Phasen, da hatten wir gar keinen Kontakt gehabt. Das hat mich zerrissen.“ Der Moderator erklärt, wie schwer diese Funkstille für ihn war. Er fragt sich oft, wo beide stehen. „Sieht er andere Männer in Amerika? Gehe ich in Deutschland wieder auf Dates? Wo ist gerade unsere gemeinsame Ebene?“ Die Antwort kennt er selbst nicht. Und genau das macht die Situation so belastend.

Ehe-Pause bei Jochen Schropp

Regeln habe es keine gegeben. Jeder macht sein Ding. „Also es ist schon so, dass wir im Moment beide unser eigenes Leben leben“, sagt Schropp. Er trägt seinen Ehering nicht mehr. Doch er betont, dass er nach wie vor verheiratet ist. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich je so ein herausforderndes Jahr hatte. Also es ist schon echt hart, muss ich sagen. Man ist halt plötzlich alleine“, macht der TV-Showmaster klar.

+++ Hochzeitsschock bei Sat.1: Braut erstarrt beim Blick auf das Ehe-Dokument +++

Immerhin hat Jochen Schropp viel Arbeit zur Ablenkung. Er moderierte gerade erst die aktuelle Staffel von „Promi Big Brother“. Zudem arbeitet er als Schauspieler und Autor. Sein Podcast läuft auch noch. Die Ablenkung tut gut. Doch sie löst das Problem nicht.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jochen Schropp und Norman Kühle lernten sich 2018 kennen. Im gleichen Jahr outete sich Jochen öffentlich. 2022 heirateten sie. Die Beziehung galt lange als stabil. Doch nun steht sie auf der Kippe. Dafür gibt sich der Moderator teilweise selbst die Schuld.

„Wo fange ich an und wo höre ich auf? Also ich glaube einfach, dass es für einen Partner an meiner Seite insofern schwierig ist, weil ich eben viel unterwegs bin. Und für mich ist das Größte, zu Hause zu sein, auf dem Sofa zu sitzen, Fernsehen zu gucken, Fernsehen zu konsumieren“, erklärt er. Er glaubt, dass diese Routinen auf Dauer langweilen.