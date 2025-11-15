Hochzeitsschock bei Sat.1: Braut erstarrt beim Blick auf das Ehe-Dokument

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1) wird es in Folge vier wieder überraschend. Besonders für Kandidatin Sarah. Denn die 40-Jährige erlebt einen kleinen Schockmoment, als sie das Geburtsjahr von Bräutigam Martin sieht. Der Mann an ihrer Seite ist erst 36 Jahre alt. Und das wird für die Braut plötzlich zu einem echten Thema.

Sat.1: Braut erlebt Schrecksekunde

Dabei wirkt zunächst alles perfekt. Die Experten Markus Ernst, Beate Quinn und Dr. Sandra Köhldorfer haben die beiden zusammengeführt. Die Hochzeit findet auf dem romantischen Schloss Atzelsberg statt. Martin, ein Apotheker aus dem Spreewald, ist sofort begeistert. Seine ersten Worte an Sarah lauten: „Du siehst wunderschön aus.“ Das gibt ihr spürbar Halt.

+++ Auch interessant: Kaum wiederzuerkennen! Sat.1-Moderatorin feiert Bodybuilding-Debüt +++

Die Stimmung wirkt harmonisch. Beide sagen ohne Zögern „Ja“ und geben sich sogar einen Kuss. Doch kurz danach sieht Sarah auf das Ehe-Dokument. Und da trifft es sie: „Du bist so jung!“ Martins Geburtsjahr irritiert sie deutlich. Vier Jahre Altersunterschied scheinen für sie mehr zu sein, als sie erwartet hat.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Martin bleibt völlig entspannt. Er sagt dazu nur: „Einer ist jünger, einer ist älter.“ Der Apotheker glaubt fest an das Matching. „Bei uns wird das klappen.“ Der Satz beruhigt auch Sarah. Sie lässt sich wieder auf das Gefühl ein. Ob das Alter am Ende wirklich eine Rolle spielt, zeigt sich erst noch.

Eine neue Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.