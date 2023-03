Sat.1: Axel Stein über „Hausmeister Krause“-Comeback – „Werde jedes halbe Jahr von Tom Gerhardt gefragt“

Der Retro-Trend ist überall spürbar – ob in der Musik, der Mode oder dem Fernsehprogramm. Schlaghosen sind plötzlich wieder topmodern und auch im Showbusiness setzt man auf altbewährte Erfolgskonzepte. So hat der Sender Sat.1 im vergangenen Jahr gleich vier Kult-Shows wie „Jeopardy!“, „Die Pyramide“, „Die Gong Show“ und „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ (besser bekannt als „Herzblatt“) neu aufgelegt.

Besteht nun also auch die Chance auf ein Comeback der ehemaligen Sat.1-Comedy-Serie „Hausmeister Krause“? Hauptdarsteller und Ideengeber Tom Gerhardt denkt wohl schon lange über eine neue Staffel nach, wie Axel Stein gegenüber dieser Redaktion verrät. Für den „Tommie“-Darsteller kommt eine Rückkehr in seine alte Rolle allerdings nicht in Frage.

„Hausmeister Krause“ (Sat.1) noch zeitgemäß? Axel Stein ist sich unsicher

Sat.1 hat die Serie „Hausmeister Krause“ von 1999 bis 2010 ausgestrahlt. Die Hauptrollen sind von Tom Gerhardt, Irene Schwarz, Janine Kunze und Axel Stein gespielt worden. Die Sendung parodiert das deutsche Spießbürgertum und hat in den frühen 2000er-Jahren genau den Zahn der Zeit getroffen. Ob die Familie Krause heute noch genauso gut bei den Zuschauern ankommen würde, bezweifelt Axel Stein jedoch.

Die Frage nach einem Comeback der Serie komme immer wieder bei ihm auf. „Ich werde gefühlt jedes halbe Jahr von Tom Gerhardt gefragt: ‚Was ist denn jetzt? Machen wir noch eine Staffel oder nicht?‘ Ich bin mir da tatsächlich unsicher. Grundsätzlich weiß ich gar nicht, ob das der heutigen Zeit entspricht, weil sich natürlich auch in den letzten 20 Jahren viel getan hat – Gott sei Dank! – und wir da alle in eine ganz gute Richtung schwimmen. Deshalb weiß ich nicht, ob das Format überhaupt noch so, wie es damals war, funktionieren würde. Jetzt ist natürlich auch die Frage, inwiefern man das anfassen müsste, damit das für den heutigen Markt wieder interessant ist“, gibt der Sat.1-Star im Interview zu bedenken.

Axel Stein hat „wenig Lust“ auf eine weitere Staffel „Hausmeister Krause“

Abgesehen davon wolle sich der 41-Jährige mehr auf seine eigenen Projekte konzentrieren, die er seit mehreren Jahren selbst mitentwickelt. „Ich möchte da einen Schritt nach vorne machen und wenn ich jetzt wieder Tommie Krause spielen würde, da hätte ich wenig Lust drauf. Ich habe den elf Jahre lang gespielt und das ist auch gut so. Ich kenne die Figur in- und auswendig und deswegen ist das für mich auch kein großer Reiz, eine neue Staffel von ‚Hausmeister Krause‘ zu machen. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen“, stellt Axel Stein gegenüber dieser Redaktion klar.

In der Sat.1-Serie hat Stein den korpulenten, eher einfältigen Sohn des Hausmeisters verkörpert. Dessen Schwester Carmen nennt Tommie auch liebevoll „Fettie“. In seinen Handlungssträngen geht es immer wieder darum, dass Tommie seinen pubertären Sexualtrieb nicht unter Kontrolle halten kann und Sexualkunde das einzige Schulfach ist, in dem er gute Noten abliefert. Zu seinem Standard-Outfit gehören eine Trainingshose, ein T-Shirt und eine Pudelmütze, die in der Tat zu Tommies Markenzeichen geworden ist.

Weitere News:

„Es gab wirklich Leute, die mich privat getroffen haben, und mich gefragt haben: ‚Wo ist denn deine Pudelmütze?'“, berichtet Axel Stein. Bei Erlebnissen wie diesem dürfte jeder „Hausmeister Krause“-Fan nachvollziehen können, warum sich der Schauspieler nicht mehr an der Vergangenheit aufhängen möchte.