Sat.1 Frühstücksfernsehen: Vanessa Blumhagen zeigt sich „unten ohne“ – Fans rasten aus

Normalerweise sehen wir sie topgestylt im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Dort ist Vanessa Blumhagen die Promi-Expertin.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Fans von Vanessa Blumhagen rasten aus

Doch bei Social Media zeigt sie sich auch gerne mal leger. So auch vor Kurzem: in Jeans, Spaghettiträger-Top - und ohne Schuhe. Die Follower der Expertin vom Sat.1 Frühstücksfernsehen sind begeistert. „Richtig schönes Bild von dir“,

„Immer eine Augenweide“ oder „Du schaust einfach klasse aus“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Es ist aber besonders eine Sache, die es vor allem den männlichen Fans der Moderatorin angetan zu haben scheint. Ihre nackten Füße!

Eine Auswahl an Kommentaren:

Wow der Traum. Und diese zarten Füße

Schöne Frau und schöne Füße

Schönes Foto und wunderschöne Füße

Was für schöne Füße. Einfach sexy

Geile Füsse...

Warum nicht öfters Barfuß... fehlt nur noch ein schöner Lack auf den Nägeln und ein Zehenring... das wäre der Hammer

Barfuss und Jeans = heiß

Kollegin Alina Merkau: „Wir Mädels vom Frühstücksfernsehen versuchen ...“

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Bereits vergangenes Jahr hatten Vanessa Blumhagens Kollegin Alina Merkau und Co. genug davon, unter der ständigen Beobachtung von Perversen zu stehen.

Alina Merkau erklärte dem „Express“: „Es geht viel um Rockblitzer und ganz viel um Füße. Und es ist auch ein Thema, auf das ich wirklich nicht scharf bin – dass Männer sich Fußvideos von mir anschauen. Kein Scherz: Mittlerweile ist es wirklich so, dass wir Mädels vom Frühstücksfernsehen versuchen, dass die Füße nicht mehr in der Aufnahme gezeigt werden. Es ist nicht so, dass ich nicht auch mit anderen Kolleginnen darüber gesprochen habe.“ Hier mehr dazu>>>

Dass sie ihre Füße nicht mehr zeigen wollten - das scheint Vanessa Blumhagen vergessen zu haben... (cs)