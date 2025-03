„Frühstücksfernsehen“: Kurz nach Samstag-Ausgabe ist es sicher

Marmelade auf Toast, Kaffee im Becher und dazu das Frühstücksfernsehen. Ein Ritual, das Sat.1 jetzt nicht nur werktags, sondern die ganze Woche über serviert. Jetzt gibt’s die Morningshow nämlich auch am Samstag!

Das Kult-Magazin bringt die Zuschauer blitzschnell auf den neuesten Stand. So auch am Samstagmorgen (1. März): Die Moderatoren Alina Merkau (37) und Benjamin Bieneck (41) begrüßten dabei nicht nur die Zuschauer, sondern auch viele Gäste. Mit dabei: Daniel Engelbarts (45), Nicolaus Peters (39), Achim Sam (43) und Lena Kanwicher (36). Doch wie kam der erste Sonnabend des Show bei den Frühaufstehern an?

Frühstücksfernsehen: Der Morgen-Kracher jetzt an jedem Tag!

Nach dem erfolgreichen Sonntags-Start in 2021 war klar: Die 7-Tage-Offensive muss her! Die erste Samstagsausgabe? Laut den Zahlen von „DWDL“ ein voller Erfolg. Zwischen 9 und 12 Uhr flimmerten 410.000 Zuschauer über die Bildschirme. Das macht einen Marktanteil von starken 7,0 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen? Glatte 10 Prozent! Ein echter Volltreffer.

+++ Auch spannend: „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren verlieren völlig die Fassung – „Entschuldigung“ +++

Zum Vergleich: Die „Landarztpraxis“-Wiederholungen schafften vorher kaum 5 Prozent. Die laufen jetzt ab 12 Uhr – und da will sie kaum noch jemand sehen. Die Marktanteile dümpeln zwischen mageren 2,3 und 3,3 Prozent herum. Auch die „Auf Streife“-Spezialisten um 8 Uhr morgens konnten mit nur 130.000 Zuschauern und 2,8 Prozent bei den Jüngeren nicht punkten. Kein Wunder, dass das Frühstücksfernsehen strahlt!

Erst am Abend konnte Sat.1 mit dem „1% Quiz“ wieder aufholen. 650.000 Zuschauer lockte die Wiederholung vor die TVs. Marktanteil bei den Jungen: solide 6,6 Prozent. Der Konkurrenz von Vox ging’s schlechter. „Detlef tierisch im Einsatz“ erreichte beispielsweise nur 5,5 Prozent bei den Jungen.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV. Am Wochenende begrüßen die Moderatoren das Publikum ab 9 Uhr.