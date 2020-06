Frühstücksfernsehen Sat.1: Dirty-Talk im TV – „Schämen Sie sich!“

Am frühen Morgen kommt man auf so allerlei verrückte Ideen. Das geht wohl auch den Redakteuren im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ so.

Drum dachte man sich, dass es doch lustig sei, am frühen Morgen lustige Sex-Fakten auf den Tisch zu bringen. Und die witzige Einlage mauserte sich zum intimen Sex-Talk zwischen Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Kollegen.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Lustiger Sex-Talk am Morgen

So stellte Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator Lukas Haunerland eine Studie vor, in der es unter anderem heißt, dass „Nur acht Prozent der Deutschen“ mit ihren Freunden über Sex reden würden. Marlene Lufens direkter Konter: „Und die anderen 92 Prozent mit ihren Kollegen?“

Der Startschuss in ein Sex-Gag-Feuerwerk. Haunerland: „Ne, das gibt's nur hier.“

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Reporter zitiert Sex-Statistiken

Und weiter geht's: „65.000 Paare haben genau jetzt Sex“, trägt Haunerland schelmisch grinsend vor. Sofort ruft Daniel Boschmann dazwischen: „Schämen Sie sich! Was müssten wir jetzt machen, dass es schnell vorbei ist?“

Marlene Lufens Vorschlag: „Die sollen einfach bei uns jetzt schreiben...“ Und Boschmann ergänzt: „Aber bitte nicht mit Video kommentieren.“

Marlene Lufen grölt durchs Studio: „Geh' mal Bier holen...“

Noch ein interessanter Sex-Fakt: „14 Prozent haben schon einmal den Sex abgebrochen. Weil sie dann doch währenddessen gemerkt haben...“

Das Team des „Sat.1“-Frühstücksfernsehen. Foto: SAT.1/ Marc Rehbeck

Direkt ist Marlene Lufen in Partylaune und grölt laut und fröhlich vor sich hin: „Geh' mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich.“

Ja, eines kann man dem Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sicher nicht vorwerfen. Langeweile.

Insgesamt geht es häufig recht sexy im Sat.1-„Frühstücksfernsehen zu. Was so über Alina Merkaus Beine gesagt wurde, liest du hier.