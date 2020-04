Sat. 1 Frühstücksfernsehen: Alina Merkau spricht über ihre Beine - plötzlich fällt DIESER peinliche Sexspruch

Was war denn da im Sat. 1 Frühstücksfernsehen los?

Wie jeden Morgen berichtete Sat. 1 im Frühstücksfernsehen über die neusten News, als Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder plötzlich ein peinlicher Sexspruch rausrutschte.

Charlotte Karlinder kündigt ihren heutigen Beitrag an: „Was verrät die Beinstellung über die Persönlichkeit?“

Mit Moderatorin Alina Merkau plauscht sie über die eigenen Erfahrungen. Merkau berichtet: „Bei mir variiert die Beinstellung, ob ich im Fernsehen oder auf der Couch sitze.“

Die peinliche Gegenfrage von Karlinder: „Also bei deinem Mann kneifst du deine Beine nicht so zusammen?“

Wie bitte? Also dieses intime Detail von Frau Merkau will nun am frühen Morgen wirklich keiner wissen.

Breitbeinige Sitzstellung = Chaot?

Aber was sagt nun die Beinstellung beim Sitzen über die Persönlichkeit aus. Eine Studie soll Folgendes herausgefunden haben.

Nur ein kurzer Auszug: Breitbeinige Sitzstellung bedeutet, dass man chaotisch und unordentlich ist. Menschen, die überschlagene Beine haben seien Tagträume und leben nach dem Motto: „Keine Termine, leicht einen Sitzen“ Und wer es nicht wusste: Die Knie kneifen nur sehr beliebte, charismatische, spontane Leute zusammen.

Alles klar, lassen wir das mal so stehen. (fs)