Sat.1-Moderatorin kurz vor Auswanderung – „Wird herausfordernd“

Schon wieder bricht Alina Merkau zu einem großen Abenteuer auf! Die bekannte TV-Moderatorin, die seit 2014 fest zum „Frühstücksfernsehen“-Team von Sat.1 gehört, überrascht ihre Fans mit einer neuen Entscheidung. Zwei Jahre nach ihrer längeren Familienauszeit verkündet sie nun den nächsten großen Schritt – diesmal geht es nicht nur für ein paar Monate, sondern gleich für ein ganzes Jahr ins Ausland.

Die 38-Jährige, die ihre Karriere einst als Schauspielerin in der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ begann, lässt Deutschland hinter sich. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern packte sie die Koffer – und kündigte den Umzug in einem persönlichen Instagram-Video an.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin wagt Neuanfang

„Ich wollte es euch eigentlich schon seit 3.000 Wochen sagen“, erklärt Merkau in dem Instagram-Clip und verrät, dass die Familie bereits unterwegs ist. Das Ziel: Ibiza. „Wir sitzen auf gepackten Kisten“, so die Moderatorin weiter. Dort sollen ihre Kinder in die Schule und in die Kita gehen, der neue Lebensmittelpunkt ist bereits geplant.

Besonders wichtig sei für sie die bewusste Familienzeit, wie sie schon bei ihrem Trip nach Südafrika vor zwei Jahren betont hatte. Doch diesmal geht es nicht um eine kurze Pause – sondern um ein komplettes Jahr auf der spanischen Insel.

Für Alina Merkau beginnt ein neues Kapitel auf Ibiza

„Es wird auch herausfordernd“, kündigt Merkau an, die sich dennoch voller Vorfreude zeigt. Die Familie habe diesen Schritt lange vorbereitet und wolle das Abenteuer nun gemeinsam wagen.

Offen bleibt, wie es mit ihrer Tätigkeit beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ weitergeht. Schon damals ließ sie ihre Arbeit mehrere Monate ruhen – diesmal soll die Auszeit sogar neun Monate länger dauern.

Für die Moderatorin bedeutet dieser Schritt nicht nur eine räumliche Veränderung, sondern auch ein neues Lebensgefühl. Ibiza statt Berlin – Sonne, Meer und mediterranes Flair statt Studioalltag. Ihre Fans sind gespannt, ob Alina Merkau aus Spanien Einblicke in ihren Alltag geben wird. Sicher ist: Dieses Kapitel verspricht nicht nur Familienzeit, sondern auch neue Herausforderungen.