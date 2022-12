Sat.1-Star Faisal Kawusi bei Kurt Krömer abserviert: „Du erzählst nur Schei**!“

Manche Menschen werden wohl nie aus ihren Fehlern lernen. Der ehemalige Sat.1-Star Faisal Kawusi muss seit seinem Fehltritt im April 2022 um seine Karriere fürchten. Nachdem der TV-Sender die Zusammenarbeit mit ihm eingestellt hat, versucht sich der Komiker nun mit seiner eigenen Bühnentour über Wasser zu halten.

In der rbb-Talkshow „Chez Krömer“ von Komiker Kurt Krömer bekommt der einstige Sat.1-Liebling nun die Chance, sich aufrichtig für seine Taten zu entschuldigen und eine Besserung zu geloben. Doch als Faisal Kawusi mit den Vorwürfen konfrontiert wird, eskaliert die Situation. Kurt Krömer verlässt aufgebracht das Set.

Ex-Sat.1-Star Faisal Kawusi zeigt keine Reue

Faisal Kawusi hat tatsächlich eine weitere Chance bekommen, um zu beweisen, dass die Sexismus-Vorwürfe gegen ihn nur erfunden seien. Bei „Chez Krömer“ zeigt er stattdessen, dass es noch viel schlimmer um ihn steht, als zunächst angenommen. Für seinen geschmacklosen Spruch über K.O.-Tropfen hat sich der 31-Jährige bereits in einer „stern TV“-Sendung öffentlich entschuldigt. Wirklich aufrichtig ist dieser Auftritt allerdings nicht gewesen.

In der Talkshow von Kurt Krömer scheint das ehemalige Aushängeschild von Sat.1 sein wahres Ich zu zeigen. Als der Moderator ihn auf seinen Instagram-Kommentar anspricht, reagiert Kawusi gereizt: „Und jetzt kommst du sechs Monate später und wirfst nochmal einen Haufen Schei**.“ Von Reue fehlt hier jede Spur.

Sat.1-Aushängeschild hat von anderen Komikern geklaut

Anschließend präsentiert Krömer eine Instagram-Story von Kawusi aus dessen Sommerurlaub, in dem er erneut über K.O.-Tropfen scherzt. Es scheint, als wolle er auch noch Öl ins Feuer gießen. Das Werbeplakat zu seiner Tour trägt nicht gerade dazu bei, dass man Mitleid mit dem geächteten Faisal empfindet. Darauf parodiert er die Festnahme von George Floyd im Mai 2020 in Minneapolis. Der Afroamerikaner ist dabei ums Leben gekommen. „Da will ich die Kunst für sich sprechen lassen. Jeder kann für sich interpretieren, was er darin sieht“, so Kawusi über sein Bild.

Zudem kommt in der Sendung ans Licht, dass Faisal Kawusi bereits mehrere Gags von anderen Comedians geklaut hat – darunter vom Kanadier Russell Peters sowie afghanischen Künstlern. Hierfür hat er sogar den Hamburger Comedy Pokal mitsamt Preisgeld zurückgeben müssen.

Wegen Sat.1-Komiker Faisal Kawusi: Kurt Krömer bricht eigene Sendung ab

Die Aussage, die das Fass bei Moderator Krömer schließlich zum Überlaufen gebracht hat, steht jedoch wieder im Zusammenhang mit Faisals größtem Skandal: den K.O.-Tropfen. Als Krömer ihn darauf aufmerksam macht, dass der Komiker in seinen Programmen ausschließlich über Minderheiten spottet, behauptet Kawusi plötzlich: „Ich habe selbst mal K.O.-Tropfen bekommen. Ich weiß, wie das ist.“ Kurt Krömer wiederholt diese Aussage mit den Worten „Du hast mal K.O.-Tropfen genommen“, doch das kann Faisal Kawusi nicht so stehen lassen. „Nein, nicht genommen. Bist du doof? Wer nimmt denn sowas?“, entgegnet er dem Moderator empört.

Da wird es Kurt Krömer zu bunt. Nach einem lauten Seufzer wird er deutlich: „Ich habe keinen Bock mehr.“ Zu diesem Zeitpunkt stehen noch fünf weitere Sendeminuten auf der Uhr, doch das bringt Krömer nicht übers Herz. „Du erzählst nur Schei**!“, platzt es aus ihm. „Und das heißt?“, will Faisal Kawusi von ihm wissen. „Dass du dich verpissen kannst!“ Plötzlich herrscht Stille im Raum. Kurz darauf verlässt Kurt Krömer das TV-Set. Der Abspann der Sendung läuft ohne ihn.

Die neue „Chez Krömer“-Folge wird am 6. Dezember vom rbb ausgestrahlt. Neugierige Fans des Formats können sich die Episode mit Faisal Kawusi schon jetzt in der ARD-Mediathek ansehen.