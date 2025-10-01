Starttermin bekannt: Kult-Serie „Der letzte Bulle“ kehrt auf Sat.1 zurück

Rund zehn Jahre lang mussten Fans Geduld beweisen, jetzt kehrt Henning Baum in seiner Kultrolle Mick Brisgau endlich zurück. „Der letzte Bulle“ bekommt eine neue Staffel.

Seit Montag (30. September) steht der TV-Termin fest: Prime Video strahlt die neuen Folgen des Ruhrpott-Cops zuerst aus. Lange müssen Free-TV-Zuschauer aber nicht warten. Sat.1 hatte schon zu Drehbeginn verraten, dass das Exklusiv-Fenster bei Prime nur etwa vier Wochen dauert.

Sat.1-Serie feiert Comeback

Am 24. November kehrt der einstige Quotenhit „Der letzte Bulle“ zurück ins lineare Fernsehen. Dann zur gewohnten Sendezeit am Montag um 20:15 Uhr. Geplant ist eine Ausstrahlung in Doppelfolgen, parallel werden die Episoden auch bei Joyn abrufbar sein.

Vier Jahre lang lief die Serie einst erfolgreich im TV, bis nach fünf Staffeln und einem Kinofilm 2014 Schluss war. Die Nachfrage aber blieb groß. Jetzt also das Comeback, das Sat.1 so beschreibt: „Totgeglaubte leben länger. Das gilt besonders für Mick Brisgau. Genau 11 Jahre, 3 Monate und 8 Tage lang war ‚Der letzte Bulle‘ verschollen, wurde gar für tot erklärt. Jetzt taucht er urplötzlich wieder in seinem Essener Revier auf.“

„Der letzte Bulle“ kehrt mit spannendem Fall zurück

Und natürlich wird Brisgau sofort in einen Fall verwickelt: ein Mord, dessen Aufklärung viele Fragen aufwirft. Wo war Mick all die Jahre? Wie hat er überlebt? Und vor allem: Wie zieht er sich diesmal wieder aus der Affäre?

Schauspieler Henning Baum selbst freut sich über die Rückkehr: „Ich kann nicht genau sagen, wie viel DNA von mir selbst in der Rolle steckt. Da muss ich ein bisschen den Mantel des Schweigens darüberbreiten, aber ich liebe die Figur wirklich und habe sie schon immer gerne mit Leben gefüllt.“

Für den Schauspieler fühlt sich die Rückkehr an den Serien-Set wie ein Wiedersehen mit alten Freunden an: „Es ist sehr spannend, nach so langer Zeit wieder in Micks Essener Revier zurückzukehren. Es fühlt sich weder fremd an, noch ist es so, als hätte man gestern erst Staffel 5 abgedreht. Das Interessante ist, dass wir alle unsere Rollen in gereifter Form wiederentdecken und eine Entwicklung feststellen. Dazu kommt die Vertrautheit. Es ist schön, dass das so geblieben ist.“