Sat.1 – „Das 1%-Quiz“ mit Jörg Pilawa: Kandidat blamiert sich – „So eine Schande“

Showtime bei Sat.1! Beim 1% Quiz will Jörg Pilawa herausfinden, wer von seinen 100 Kandidaten klüger ist als der Durchschnitt. Dem Sieger winken bis zu 100.000 Euro als Gewinn. Die Fragen wurden vorher in repräsentativen Umfragen getestet, also ist klar: Das Quiz wird von Runde zu Runde schwieriger und immer mehr Kandidaten fallen durchs Raster.

Bei dem Quiz wird es knifflig, bei vielen Fragen geht es nicht um pures Wissen, die Sat.1-Teilnehmer müssen auch um die Ecke denken können. Mal eben auf Wikipedia nachschauen reicht also nicht, das macht auch das Mitraten vor dem Bildschirm spannend.

Jörg Pilawa – DER Quiz-Guru im Fernsehen

Er ist ein alter Hase im TV-Geschäft und nach Günther Jauch der beliebteste Quiz-Guru im deutschen Fernsehen. Was hat Jörg Pilawa nicht schon alles moderiert: Acht Jahre lang war das „Quizduell“ im ARD-Vorabendprogramm sein zu Hause, dann moderierte er „Die NDR-Quizshow“ und „Hätten sie’s gewusst?“

Jetzt ist der Hamburger also mit einem großen Quizformat wieder zurück bei Sat.1. Jede der 19 Fragen muss innerhalb von 30 Sekunden richtig beantwortet werden, es heißt also schnell sein. Der Kreis der Titelanwärter wird von Frage zu Frage kleiner.

Dunja Hayali und Ingo Zamperoni als Ehrengäste

Alle Kandidaten sitzen in einer großen kreisförmigen Arena, in der Mitte zeigt ein runder Bildschirm die Lösungen an. Das wirkt wie ein Ufo. Als prominente Unterstützer sind die „Tagesthemen“ und das „heute journal“ vereint: Ingo Zamperoni und Dunja Hayali sitzen als Experten im Studio und raten fleißig mit. Doch helfen dürfen sie nicht.

Der erste Kandidat, der rausfliegt, ist der 24-jährige Florentin aus Potsdam. Er kann einen Schatten nicht dem korrekten Bild zuordnen, dabei sind selbst Schulkinder auf die Lösung gekommen. „So eine Schande. Jetzt werde ich vielleicht zu Weihnachten bei der Familienfeier ausgeladen“, schmunzelt der Student beschämt.

Wenigstens darf er bis zum Ende der Sat.1-Show bei Jörg Pilawa auf seinem Platz bleiben und mitraten, auch wenn er nicht mehr gewinnen kann.

Für Fans gibt es gute Neuigkeiten: Am 30.11. und am 7.12. laufen weitere Ausgaben der Spielshow bei Sat.1.