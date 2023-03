Sat.1 zeigt neue Quiz-Show – Andrea Kiewel und Pierre M. Krause blamieren sich bis auf die Knochen „Wir sind so dumm“

Sat.1 zeigt am Mittwochabend (15. März 2023) ein neues Quiz-Format namens „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ im Programm. Moderator Jörg Pilawa führt gemeinsam mit seinen Gästen Pierre M. Krause und Andrea „Kiwi“ Kiewel durch die Sendung, um letztendlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin zum Gewinner zu kühren.

Insgesamt 100 Kandidaten, darunter 47 Frauen und 53 Männer, müssen in mehreren Runden Fragen beantworten. Diese wurden vorher von Sat.1 an einem Publikum getestet, sodass jede dieser Fragen prozentual kategorisiert wird. Beispiel: In der ersten Runde sollen die Kandidaten die 90 Prozent Frage beantworten, also die 90 Prozent der Deutschen richtig beantwortet haben. Das Ganze geht dann bis zu ein Prozent Frage.

Sat.1: Andre Kiewel und Pierre M. Krause als Gäste bei Jörg Pilawa

Mit von der Partie sind ZDF-Fernsehgarten Moderatorin Andrea Kiewel und ihr Kollege Pierre M. Krause, die ebenfalls mit raten dürfen. Zwar springt am Ende außer ein erweitertes Allgemeinwissen nichts für sie raus, doch sie können sich trotzdem mit dem deutschen Durchschnitt messen.

Runde für Runde glänzen Andrea Kiewel und Pierre M. Krause mit korrekten Antworten. Und auch die Kandidaten schlagen sich ganz gut. Doch irgendwann kommen auch die Moderatoren an ihre Grenzen. Dabei waren sie sich so sicher, dass sie richtig liegen.

Sat.1: Kiwi und Krause blamieren sich bei Frage – selbst Kinder wissen es

Bei dieser Frage scheitern die beiden Gäste auf ganzer Linie. Jörg Pilawa stellt der Runde folgende Aufgabe: „Markus und Tanja spielen „Schere, Stein, Papier“. Markus wählt „Schere“, dann „Stein“, danach „Papier“. Tanja beginnt mit „Stein“, zeigt dann „Papier“ und zuletzt „Schere“. Wie lautet der Endstand?“

a. 3:0 für Markus

b. 2:1 für Tanja

c. 3:0 für Tanja

Andrea Kiewel setzt gerade zur Erklärung an, als es den beiden klar wird: Sie haben sich für die falsche Antwortmöglichkeit entschieden. „Wir sind so dumm!“, schreit die ZDF-Moderatorin plötzlich durchs Studio. Und auch Pierre M. Krause ärgert sich über diesen Patzer: „Ihr seid schuld, weil ihr so blöde Fragen stellt, schämt euch!“ Besonders bitter: Nachdem die Auflösung kam, zeigt Sat.1 eine Maz, in der Kinder dieselbe Frage gestellt bekommen. Diese haben alle die richtige Antwort genannt.

