Sarah Lombardi: Dramatisches Geständnis – „Das war ganz schlimm“

Sarah Lombardi ist liebevolle Mutter, immer für einen Spaß zu haben, und strahlt mit ihrem breiten Lächeln stets Optimismus aus. Doch Sarah Lombardi hat auch Momente in ihrem Leben, auf die sie nicht so stolz ist, wie sie in einem neuen Interview verrät.

In einem neuen Clip auf Youtube versucht sich Sarah Lombardi zu erklären. Ein Vorfall aus ihrer Vergangenheit wird erstmals in der Öffentlichkeit aufgearbeitet. Ausgerechnet ihr Bruder dürfte bei diesem Geständnis geschockt reagieren.

Sarah Lombardi: Dunkles Geheimnis in Web-Show ausgeplaudert

In der Web-Show „World Wide Wohnzimmer“ gesteht Sarah Lombardi einen dramatischen Unfall, bei dem sie sogar die Schuld getragen habe. Während Moderator Benni und die Popsängerin eine Frage nach der anderen beantworten und dabei ziemlich persönliche Details preisgeben, rutscht der 27-Jährigen ein Geheimnis heraus.

Die Frage „Welche gestorbene Person würdest du am liebsten ins Leben zurückholen?“ weckt bei Sarah Lombardi dunkle Erinnerungen. Moderator Benni entscheidet sich für sein verstorbenes Meerschweinchen namens Buddy – obwohl das nicht wirklich zu der Kategorie Personen gezählt werden kann. Das fällt auch Sarah auf, die anmerkt: „Eigentlich ist die Frage ja nach einer Person ...“

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober 1992 als Sarah Engels in Köln geboren

Bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ erreichte sie 2011 den zweiten Platz

2013 heiratete die Sängerin ihren DSDS-Mitstreiter Pietro Lombardi und brachte zwei Jahre später den gemeinsamen Sohn Alessio zur Welt

Nach ihrer Scheidung im Jahr 2019 ist Sarah Lombardi aktuell wieder glücklich verliebt und mit Fußballer Julian Bürscher liiert

2020 brachte die Musikerin ihre neue Single „Te amo mi amor“ heraus

Sarah Lombardi gesteht: Wegen ihr ist der Fisch ihres Bruders verunglückt

Doch auch die Ex von Pietro Lombardi entscheidet sich bei ihrer Antwort für ein kleines Tierchen. „Mein Bruder hatte damals so einen kleinen Fisch. Der war voll stolz darauf“, so die Musikerin. Wie Sarah Lombardi berichtet, habe ihr Bruder sie eines Tages darum gebeten, das Glas, in dem sich der Fisch befand, zu reinigen.

Dann kam, was kommen musste. Die junge Sarah schüttete das Wasser ins Waschbecken und der Fisch flutschte in Richtung Abfluss. Dann sei das Haustier ihres Bruders einfach weggewesen. „Aber nicht ganz. Das war ja das Schlimme.“

Unglück im Badezimmer: „Und dann hatte ich die Flosse in der Hand“

Demnach habe sich der Fisch am Abfluss verfangen, sodass seine Flosse noch herausguckte. Ein dramatischer Anblick für Sarah Lombardi. Schnell wollte sie dem kleinen Tier helfen, zog an seiner Flosse – „und dann hatte ich die Flosse in der Hand“.

„Das war ganz schlimm“, gibt Sarah Lombardi im Interview zu. Bis heute habe sie ihrem Bruder nie die Wahrheit gesagt. Ob er seiner Schwester diesen Fehltritt verzeihen wird? Wir hoffen es doch sehr.

Sarah Lombardi: Blutiger Unfall mit Alessio

