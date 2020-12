Sarah Lombardi voller Vorfreude: Sie und ihr Verlobter Julian verkünden kurz vor Weihnachten neue Pläne

Das war ihr Jahr: Sarah Lombardi konnte nicht nur beruflich einiges erreichen – sie gewann unter anderem die Prosieben-Verkleidungsshow „The Masked Singer“ – auch privat lief es für die einstige DSDS-Sängerin wie am Schnürchen. Und das ausgerechnet im Jahr 2020, das für viele wohl nicht sonderlich positiv im Gedächtnis bleiben wird.

Im November gab Sarah Lombardi ihre Verlobung mit Fußballer Julian Büscher bekannt. Jetzt folgt eine weitere Überraschung aus dem Hause Lombardi-Büscher.

Sarah Lombardi und ihr Verlobter Julian: Neue Pläne im nächsten Jahr

Dass die 28-Jährige vor einiger Zeit die Liebe zum Sport entdeckt hat, ist kein Geheimnis. Auf Instagram zeigt sie einige Workout-Sessions, ist ganz vorne mit dabei, wenn es ums Tanzen und Eiskunstlaufen geht. Und offenbar hat Sarah Lombardi auch Gefallen am Fahrradfahren gefunden.

Sarah Lombardi und Julian Büscher wollen Boot kaufen

30 Kilometer schaffte es die Sängerin, am Montag mit ihrem Verlobten zu radeln. Dabei kam dem Paar eine Idee. In ihrer Instagram-Story erzählt Sarah Lombardi ihren Fans davon:

„Wir sind gestern so 25-30 km mit dem Fahrrad am Rhein entlanggefahren. Dann sind wir an richtig süßen Bötchen vorbeigekommen und sind auf die Idee gekommen, dass wir gerne beide einen Bootsführerschein machen wollen und uns dann ein kleines Bötchen holen wollen, mit dem wir über den Rhein fahren können. So als Family.“

Nach der Hochzeit also ein erstes gemeinsames Boot.

Sarah Lombardi will sich ein Boot anschaffen. Foto: imago images / Hartenfelser

Das Familienleben genießen sie aber auch schon ohne Wasserfahrzeug. Schließlich kümmert sich Julian Büscher rührend um Sarahs Sohn Alessio aus erster Ehe mit Pietro Lombardi.

Ob der dann wohl auch mal auf dem Rhein mitschippern darf…?

Pietro Lombardi verkündet seinen Fans eine Neuigkeit

Pietro Lombardi verkündet seinen Fans eine Neuigkeit