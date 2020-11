Sarah Lombardi will mit Verlobtem draußen essen – plötzlich bemerkt sie etwas Kurioses aus der Ferne

Jetzt will sie ein weiteres Mal vor den Traualtar treten. Seit ein paar Tagen ist es bekannt: Sarah Lombardi ist wieder verlobt! Ihr Liebster: Fußballer Julian Büscher. Mit ihm zeigt sich die Exfrau von Pietro Lombardi nun immer öfter privat auf Social Media.

Doch so privat Sarah Lombardi ihre gemeinsamen Momente mit ihrem Verlobten auch verbringen will, so schwer ist das gleichzeitig auch für das Paar.

Sarah Lombardi isst mit Verlobtem zu Mittag – dann passiert es

Bestes Beispiel: ein gemeinsamer Ausflug in die Stadt. Sarah Lombardi und Julian gönnen sich nach dem Sport eine kleine Stärkung in Form von Milchreis mit Früchten, was sie in ihrer Instagram-Story mit dem Handy festhalten. Gegessen wird die süße Speise mitten auf einem öffentlichen Platz. Dann bemerkt die Sängerin etwas aus der Ferne.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Das Paar lernte sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Castingshow DSDS kennen

Pietro Lombardi gewann im Finale gegen seine späterer Ehefrau Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

2020 verlobte sie sich mit dem Fußballer Julian Büscher

„Wir wollten schön zusammen Mittag essen und werden irgendwie von so einem komischen Fotografen verfolgt. Da ist einer auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist auch noch einer“, verrät Sarah bei Instagram.

Sarah Lombardi wird von Paparazzi verfolgt. (Symbolbild) Foto: imago images / Hartenfelser

Mittlerweile ist sie schon neun Jahre im Showbiz, kennt die Branche also und wirkt deshalb offenbar alles andere als genervt. Im Gegenteil. Sarah Lombardi nimmt den Paparazzi-Zwischenfall mit Humor, macht sogar einen kleinen Scherz und glaubt, dass sie sicherlich bald folgende Überschriften über sich lesen wird: „Wahrscheinlich: Julian und Sarah im Fressrausch.“ Oder: „Sarah Lombardi – Kilofrust während Corona.“

Und auch Julian, der als Fußballer mit Fotografen vertraut ist, sieht das Ganze nicht all zu schlimm.

Immerhin eine Sache entgeht Sarah Lombardi bei der ganzen Paparazzi-Verfolgung nicht: „Aber wenigstens halten die beiden Sicherheitsabstand und tragen Maske, das ist vorbildlich.“

Zuletzt war die DSDS-Sängerin auch mit ihrem Verlobten unterwegs und zwar im Schlabberlook. Was Julian dazu zu sagen hatte, erfährst du hier >>> (jhe)