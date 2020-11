Sarah Lombardi ließ ihren Verlobten an ihr Handy. Ein Fehler! (Archivbild)

Sarah Lombardi lässt ihren Verlobten an ihr Handy – sie bereut es sofort

Würdest du deinen Verlobten an dein Handy lassen? Eher nicht, oder?! Sarah Lombardi überlegt sich das wohl zukünftig auch zweimal...

Merke: Lass nie andere Leute an dein Handy, das kann zu großen Problemen führen. Vielleicht hätte sich das auch Sängerin Sarah Lombardi überlegen sollen. Die überließ nämlich ihrem Verlobten Julian Büscher ihr Smartphone.

Und der Mann an der Seite von Sarah Lombardi nutzte das Privileg direkt aus und stellte den 1,5 Millionen Instagramabonnenten seiner hübschen Verlobten direkt eine Frage, die ihm sehr unter den Nägeln zu brennen schien.

Sarah Lombardi überlässt Julian ihr Handy – der nutzt das aus

Und das wohl schon seit mehreren Tagen, wie Sarah Lombardi später noch einmal unterstreichen sollte. Doch worum geht es?

Lauschen wir doch einfach mal den Worten von Julian Büscher. Beziehungsweise lesen wir sie.

------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Das Paar lernte sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Castingshow DSDS kennen

Pietro Lombardi gewann im Finale gegen seine späterer Ehefrau Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

Ihr aktueller Song heißt „Te amo mi amor“

Derzeit ist sie Topfavoritin, das Skelett bei „The Masked Singer“ zu sein

------------------------------

„Ich möchte wissen, wenn man im Supermarkt an der Schlange steht, und die ist richtig lang. Dann macht links oder rechts die nächste Kasse einfach auf und du hast jemanden vor dir, weil du aber schneller schaltest, überholst du den dann und stellst dich vor dem an der Kasse an. Ist das dann Vordrängeln oder 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst'“, fragt Julian Büscher die Follower seiner künftigen Frau.

Sarah Lombardi denkt seit zwei Tagen über diese Frage nach

Denn, so Büscher weiter: „Ich bin mir nicht sicher, ob das Vordrängeln ist oder ob das vollkommen legitim ist und man das auch machen kann.“

-----------

Eine schwierige Frage. Und auch eine, mit der er sich wohl bereits seit zwei Tagen, wie Sarah Lombardi witzelt. Ihr Fazit: „Ich schwör, ich würde so gern mal ein Tag lang Mann sein und diese Probleme haben.“ Irgendwann wurde es dann aber auch der geduldigen Sarah zu viel. „Schatz, die Stories gehen nur 15 Sekunden, du bist schon bei 3.30 Minuten.“

Abschließend geklärt wird die Frage also wohl nicht mehr werden. Klar ist jedoch, dass 75 Prozent von Sarahs Followern die Aktion nicht als Vordrängeln interpretieren.

