Sarah Lombardi siegt bei „Masked Singer“ – DAS hätte sie Freund Julian Büscher besser nicht anvertraut

Es war ihr Abend: Am Dienstag holte sich Sarah Lombardi in einem grandiosen „The Masked Singer“-Finale den Sieg!

Als stimmgewaltiges „Skelett“ schnappte sich Sarah Lombardi den begehrten Pokal – nur, um kurz nach ihrem Gewinn eine Enttäuschung zu erleben. Und die kann man wohl ihrem Verlobten Julian Büscher zuschreiben. Doch glücklicherweise ließ sich das Missgeschick schnell aus der Welt schaffen.

Sarah Lombardi: Ärgerliches Unglück nach „The Masked Singer“

Denn kaum hatte Sarah Lombardi den begehrten „The Masked Singer-Pokal in den Händen, schlug ihr tollpatschiger Verlobter Julian Büscher zu und zerstörte die Trophäe versehntlich.

Sarah Lombardi mit Freund Julian Büscher. Foto: imago images / Herbert Bucco

In ihrer Instagram-Story zeigt Sarah, wie sie ihren Gewinn mit Sekundenkleber sorgfältig wieder zusammenleimt.

Dazu schreibt die 28-Jährige: „Unsere erste gemeinsame Trophäe, dann wurde er (Julian Büscher) nervös.“

Sarah Lombardi nimmt Aktion mit Humor

Und weiter: „Wenn dein Mann sich wie ein kleines Kind an Weihnachten freut und dann der Tollpatsch rauskommt.“

Sarah Lombardi musste kurz nach ihrem „The Masked Singer“-Sieg eine kleine Enttäuschung verkraften. Foto: imago images / Herbert Bucco

Zum Glück ist Sarah Lombardi jedoch eine geschickte Handwerkerin und konnte den goldenen Pokal wieder reparieren.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Sonst hätte sich Julian Büscher wohl auch einiges anhören dürfen. Schließlich war der Sieg bei „The Masked Singer“ ein extrem emotionaler Moment für die Sängerin.

