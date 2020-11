Sarah Lombardi ist das „Masked Singer“-Skelett – SO führte sie ihre Fans hinters Licht

Es war ein Triumph für Sarah Lombardi, als sie am frühen Mittwochmorgen endlich die schwere Maske abstreifen durfte. Sie hat „The Masked Singer“ gewonnen. Das Skelett hat es allen gezeigt.

Ein Moment, in dem Freude angebracht war, Jubel, Heiterkeit. Doch Sarah Lombardi schien von ihren Gefühlen überwältigt. Bei genauem Hinsehen konnte man eine Träne im Gesicht der 28-Jährigen entdecken.

Sarah Lombardi gewinnt „The Masked Singer“

Immer wieder betonte die „The Masked Singer“-Gewinnerin, dass sie gerade nicht reden könne. Wer hätte gedacht, dass der Sieg bei der „verrücktesten Show der Welt“ selbst einen Medienprofi wie Sarah Lombardi noch so berühren würde.

Bei Instagram sollte sie später ihre Worte wieder gefunden haben. „Leute, ich kann es nicht glauben, ich kann es einfach nicht fassen“, schrie sie ihre Fans fast an.

Sarah Lombardi: „Das war eine so schöne Erfahrung“

„Das war eine so schöne Erfahrung“, strahlt Sarah in die Smartphone-Kamera und verriet dann noch, was das schönste Kompliment gewesen sei, dass man ihr in der dritten Staffel von „The Masked Singer“ gemacht hatte.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

„Und das schönste Kompliment überhaupt war, weil so viele von euch einfach von Anfang an gesagt haben, das ist die Sarah. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt“, so die Sängerin.

Und dann verriet Sarah Lombardi auch noch, wie sie die Leute die Wochen über hinters Licht geführt hatte. So habe die 28-Jährige ihre zahlreichen Instagram-Stories einfach vorgedreht und das ein oder andere Mal geflunkert. Man mag es ihr verzeihen!

Ob Julian Büscher wohl Bescheid wusste? Bislang unklar. Klar ist jedoch, dass Sarah Lombardi und ihr Verlobter alles teilen. Oder etwa doch nicht?