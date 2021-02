Sarah Lombardi: Dreharbeiten abgebrochen – Sängerin landet mit Sohn im Krankenhaus

Puh, da hat Alessio seiner Mama Sarah Lombardi einen ganz schönen Schrecken eingejagt.

Eigentlich war Sarah Lombardi gerade dabei, in Berlin ein neues Musikvideo zu drehen, als sich ihr Sohn beim Spielen verletzt.

Sarah Lombardi unter Schock: Alessio hat eine Platzwunde

Dann zog Sarah Lombardi die Reißleine. Sofort brach sie die Dreharbeiten zu ihrem neuen Video ab und fuhr mit ihrem Kind ins Krankenhaus.

Noch ganz mitgenommen berichtete sie ihren Followern in einer Instagram-Story von dem Schock-Erlebnis. „Planänderung: Videodrehabbruch. Mein kleiner Schatz hat sich gestoßen und hat eine Platzwunde über der Augenbraue gehabt“, erklärte die 28-Jährige.

Der Unfall soll sich beim Spielen ereignet haben.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

----------------------------------------

Sarah Lombardi: Sohn muss ins Krankenhaus gebracht werden

„Ich habe mich natürlich total erschrocken“, so die Sängerin ganz offen. Glücklicherweise war ein Arzt am Set vor Ort, der sich die Wunde des Fünfjährigen direkt anschauen konnte. Daraufhin rat der Mediziner Sarah Lombardi, die Wunde im Krankenhaus kleben zu lassen.

„Eine Narbe wird es wohl trotzdem geben, aber das macht einen Mann doch erst recht interessant später“, verriet die Ex von Pietro Lombardi. Das Wichtigste sei schließlich, dass Alessio wieder wohl auf ist.

Die Behandlung dauerte zum Glück nicht lange und kurze Zeit später konnte Alessio weiterspielen. „Alessio geht es gut. Ich habe mich nach meinem Schock auch wieder beruhigt“, bestätigte Sarah Lombardi.

----------------------------------------

----------------------------------------

Wie ein Vollprofi zog es Sarah Lombardi anschließend wieder ans Set. The show must go on. Denn: Die Musikerin hat nur wenige Stunden Zeit, um den Videodreh erfolgreich abzuschließen.

