Sarah Lombardi: Unangenehmes Erlebnis in Alessios Kindergarten – „Da habe ich es schon geahnt“

Dieser Sieg war mehr als verdient. Am Dienstagabend holte sich Sarah Lombardi die „The Masked Singer“-Krone. Doch beinahe wäre schon vor dem Finale die Bombe geplatzt.

Was war nur passiert? Im Interview mit DIESER Redaktion verrät „The Masked Singer“-Siegerin Sarah Lombardi ein Geheimnis. Es betrifft ihren Sohn Alessio.

Liebe Sarah, nach dem Finale wirktest du ganz ergriffen. Was hat dich so bewegt?

Ich glaube, man hat es mir angesehen. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut. Ich habe mit einem Sieg überhaupt nicht gerechnet. Es war einfach ein sehr schöner und emotionaler Moment.

Was wiegt denn schwerer? Die Freude über den Sieg oder die Traurigkeit, dass es jetzt vorbei ist?

Ich war schon traurig, dass es vorbei ist. Die Bühne gibt einem so viel mit und ich habe mich jede Woche gefreut, dass ich dort wieder stehen durfte. Gerade in der jetzigen Zeit, während Corona, hat das einfach sehr gutgetan.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Wer wusste von deiner Teilnahme?

Der Julian [Anm.d. Red.: ihr Freund] wusste es und auch mein Sohn hat es dann irgendwann mitbekommen.

Hattest du Sorge, dass die beiden sich verplappern?

Alessio hat sich tatsächlich verquatscht. Im Kindergarten.

Ach was?

Ja, ich habe den Kleinen vom Kindergarten abgeholt und wurde dann mit großen Augen angeschaut. Da habe ich es schon geahnt. Und Alessio hat es mir dann auch verraten. Aber ihm kann ich es nicht übelnehmen. Ich habe dann auch versucht, gar nicht darauf zu reagieren.

Sarah Lombardi gewinnt als das Skelett „The Masked Singer“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Du hast schon verraten, dass du Instagram-Stories vorgedreht hast, um die Leute auf eine falsche Fährte zu locken. Hast du noch andere Tricks angewandt?

Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Die Menschen, egal ob meine Freunde oder meine Follower, haben teilweise auf jedes noch so kleine Detail geachtet. Ich habe zum Beispiel mit Absicht das Mikro immer links gehalten, obwohl ich es normalerweise immer in der rechten Hand halte.

Welche Eigenschaften des Skelettes findest du auch bei dir?

Ich würde eher ganz viele finden, die ich überhaupt nicht habe. Das Skelett ist ja sehr grazil und elegant und ich bin eher hektisch und immer in Action (lacht). Dann hatte das Kostüm ganz viel Glitzer und ich habe tatsächlich eine Glitzerphobie. Eigentlich viele Gegenteile. Das Skelett war aber auch jemand, das sich vor sich selbst gefürchtet hat und da finde ich mich selber dann doch wieder.