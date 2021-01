Sarah Lombardi: Extrem-Spiel mit der Familie – Video ist abstoßend und lustig zugleich

Ganz normal feierte Sarah Lombardi den Jahreswechsel. Wobei "ganz normal" war es dann doch nicht.

Ohne Glamour verbrachte die Sängerin den Silvesterabend. Dafür in lustiger Spiele-Runde mit der Familie.

Auf einem Instagram-Clip ist unter anderem die Partnerin ihres Bruders Gianluca Engels zu sehen. Außerdem sitzt an der Seite von Sarah Lombardi natürlich ihr Verlobter Julian Büscher. Doch ein Spiel, das Sarah Lombardi an diesem Abend ausprobierte, löst bei den Betrachtern ihrer Instagram-Story gemischte Reaktionen aus.

Sarah Lombardi reißt den Mund auf - Extrem-Spiel am Silvesterabend

Die Clips, die Sarah Lombardi von Silvester postete, sind zum einen einfach lustig, aber irgendwie auch ein bisschen abstoßend und eklig. So viel Mund, Zähne und Zahnfleisch sah man vom Musikstar noch nie!

----------

Mehr über Sarah Lombardi:

----------

In munterer Runde wurde das Spiel „Mouthfull“ gespielt. Bei dem Partyspiel mit Mundsperren kann man nicht mehr verständlich sprechen und muss trotzdem Sätze vorlesen. Das Ziel ist nun, dass die Mitspieler erraten, was man da sagen will. Und das alles, bevor die Sanduhr abgelaufen ist.

Sarah Lombardi beim Spieleabend an Silvester. Foto: Instagram/Sarah Lombardi

„Wie bescheuert sehe ich bitte aus?“, bemerkt Lombardi selbst auf Instagram. Und tatsächlich: Die attraktive Sängerin zeigt hier ein ganz neues Gesicht. Allerdings darf man an dieser Stelle auch mal ihren Zahnarzt loben – ihre Zähne stehen nicht nur gerade in einer Reihe, sondern sind auch strahlend weiß. Von Karies oder Zahnstein keine Spur!

----------

Das ist Sarah Lombardi:

Die 28-Jährige wurde als Sarah Engels in Köln geboren.

Ihr Durchbruch gelang ihr 2011 in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".

Dort lernte sie auch ihren Ex-Mann Pietro Lombardi kennen.

Ihr gemeinsamer Sohn Alessio wurde 2015 geboren.

Mittlerweile die Popsängerin sie mit dem Fußballer Julian Büscher verlobt.

----------

Auf jeden Fall hatte Sarah Lombardi mehr Spaß an ihrem Silvesterabend als ihr Ex Pietro Lombardi, der eine bitteres Geheimnis auf Instagram offenbarte.