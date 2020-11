Sarah Lombardi: „Frühstücksfernsehen“-Patzer! – „Jedes Mal dasselbe“

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Kurz nach ihrem Sieg als Skelett bei „The Masked Singer“ war Sarah Lombardi beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Und dort musste die Sängerin festestellen: Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander.

In der Live-Sendung kam es zu einem peinlichen Malheur. Doch das fiel Sarah Lombardi erst viel später auf. Auf Instagram bezog sie Stellung zu dem Fauxpas.

Sarah Lombardi: Peinliche Panne beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Richtig ausschlafen konnte die 28-Jährige wegen der Sendung nicht, war um 5 Uhr aufgestanden. Kein Wunder, dass sie so früh am Morgen nicht auf Details an ihrem Outfit geachtet hatte.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

2020 gewann sie in der Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Erst ein aufmerksamer Fan bemerkte den Fehler beim „Frühstücksfernsehen“ im TV auf und machte Sarah Lombardi darauf aufmerksam.

Sarah Lombardi nimmt TV-Patzer mit Humor

In ihrer Instagram-Story verriet Sarah Lombardi sympathischerweise dann auch gleich mal, welche Panne ihr unterlaufen war: „Upssss…. Hahaha ich sag’s jaaaa. Ich bin nicht perfekt. Einfach ein Loch in meiner Strumpfhose. Jedes Mal dasselbe“, kommentiert sie den Vorfall.

Sarah Lombardi ist ein kleines Malheur beim Frühstücksfernsehen passiert. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Und richtig, beim Sitzen auf der Couch war das Loch in der Strumpfhose deutlich zu sehen. Ein Foto von der Szene lud Sarah Lombardi in ihrer Instagram-Story hoch – mit Extra-Markierung auf das kleine Loch. Humor versteht sie ja.

Nach dem TV-Auftritt zeigte sich Sarah übrigens in Sportklamotten beim Training – ganz so müde kann sie also doch nicht gewesen sein.

Mehr zu Sarah Lombardi:

Wenn du ihren „The Masked Singer“-Auftritt als Skelett verpasst haben solltest, kannst du ihn hier noch mal sehen:

Sara Lombardi bei The Masked Singer

Die Kommentare der Fans dazu waren eindeutig:

„Sarah ist so eine tolle Sängerin. Respekt vor ihrer musikalischen Leistung.“

„Wirklich verdient, dass das Skelett gewonnen hat.“

„Das Skelett war, wenn man ehrlich ist, von Beginn an mindestens fürs Finale gesetzt, wenn nicht gar für den Gewinn. Weil sie singt einfach SO unfassbar gut! Verdient gewonnen.“

Bei so einem Powerauftritt ist das kleine Strumpfhosen-Loch beim „Frühstücksfernsehen“ doch fast schon wieder vergessen…

Übrigens: Wer noch immer noch nicht genug von Sarah Lombardi im TV hat, kann sie ab Freitag (27. November) auf Sat.1 in der Musik-Show „Pretty in Plüsch“ sehen.