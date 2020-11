Sarah Lombardi sitzt in der „Pretty in Plüsch“-Jury.

Sarah Lombardi bei „Pretty in Plüsch“: DAS sagt sie über Jurykollege Hans Sigl

Diese Frau kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagabend gewann Sarah Lombardi noch „The Masked Singer“. Am Freitagabend stand sie schon wieder vor TV-Kameras. Bei „Pretty in Plüsch“ durfte die 28-Jährige singende Promis und Puppen bewerten.

Wir konnten vor „Pretty in Plüsch“ mit Sarah Lombardi sprechen. Sie verrät uns, was sie von Jury-Kollege Hans Sigl hält und warum sie dieses Mal lieber hinter dem Jurypult Platz nahm.

Liebe Sarah, was macht für dich ‚Pretty in Plüsch‘ aus?

Der Name sagt es schon: Das wird eine der verrücktesten Shows überhaupt. Gerade in der jetzigen Zeit tut es gut, etwas zu haben, über das man auch mal schmunzeln oder lachen kann. Ich bin mir sicher, dass uns die Show viele schöne und witzige Momente bescheren wird.

Die Teilnehmer von „Pretty in Plüsch“. Foto: SAT.1/Julian Essink

Bei Pretty in Plüsch sitzt Hans Sigl an deiner Seite. Freust du dich darüber?

Ja sehr. Ich denke aber schon, dass Hans Sigl, die - im Vergleich zu mir - strengere Position einnehmen wird. Das kommt mir gut gelegen, dann kann ich den emotionaleren Part übernehmen. (lacht)

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

-------------------------

Hätte dich eigentlich auch der Job vor der Jury gereizt?

Ich bin sehr froh, Teil des Panels sein zu dürfen. Ich habe in den vergangenen Jahren ja oft vor einer Jury gestanden, auch das bringt viele Vorteile mit sich. Aber jetzt freue ich mich, dass ich die Show von der anderen Seite erleben und genießen darf.

-------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi lässt Verlobten Julian Büscher an ihr Handy – und bereut es sofort

Sarah Lombardi im Schlabberlook: „Ob sich Julian Büscher wohl schämt“

Sarah Lombardi will mit Verlobtem draußen essen – plötzlich bemerkt sie etwas Kurioses aus der Ferne

--------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Du warst vor einigen Wochen mit Julian und Alessio im Urlaub. Dafür musstest du ordentlich Kritik einstecken. Geht dir das noch nah?

Wenn es so richtig unter die Gürtellinie geht, versuche ich gar nicht mehr darauf einzugehen oder die Kommentare überhaupt zu lesen. Aber klar, ich bin auch kritikfähig und nehme sie gern an. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man etwas sagt.