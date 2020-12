Sarah Lombardi und Julian Büscher gestehen offen: „Können abends nicht aufhören“

Was machen Sarah Lombardi und Julian Büscher eigentlich so, wenn die Kameras aus sind und die Smartphones im Flugmodus sind?

Na, eine Ahnung? Wir lösen auf. Denn Sarah Lombardi hat aus dem Nähkästchen geplaudert.

Sarah Lombardi und Julian Büscher: DAS machen sie bis spät in die Nacht

In einer ihrer Instagram-Story verrät die Sängerin ihren Fans, was sie und ihren Freund Julian Büscher momentan abends so lange wach hält.

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie in der Verkleidungsshow „The Masked Singer“

-------------------------

Tatsächlich ist der Grund des Powerpaares überraschend bodenständig. Sarah erzählt ihren Fans: „Übrigens haben wir gestern wieder bis 1:30 Uhr unsere Serie geguckt. Wir können damit einfach nicht aufhören, weil es so spannend ist!“

-------------------------

-------------------------

Sarah Lombardi und ihr Verlobter Julian Büscher. Foto: imago images / Herbert Bucco

Der aktuelle Favorit ist wohl die US-amerikanische Fernsehserie „The Blacklist“. Doch die ist Sarah abends auch manchmal zu spannend. Sie gesteht: „Und das Schlimme ist, dass ich danach nicht schlafen kann.“

------------

Das ist Julian Büscher:

Julian Büscher wurde am 22. April 1993 in Soest (NRW) geboren

Er ist Fußballspieler

Bekannt wurde Büscher durch seine Beziehung zu Sarah Lombardi

-------------

Wenn wir also demnächst ein paar kleine Augenringe bei Sarah sehen, wissen wir ja, woran das liegen könnte. Wir empfehlen sonst einfach vor dem schlafen gehen Serien mit geringerem Gruselfaktor zu gucken. Sohn Alessio hätte da bestimmt ein paar Tipps. (cm)

Zuletzt gewann Sarah Lombardi „The Masked Singer“. Danach verriet sie, womit sie Pietro Lombardi bombardiert hatte.