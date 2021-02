Sarah Lombardi ist am Flughafen – plötzlich hat sie diese Nachricht für ihre Fans

Hammer Chance für ihre Fans! Sarah Lombardi meldet sich am Donnerstag vom Flughafen – und das aus gutem Grund: Die Sängerin reist zusammen mit ihrem Verlobten Julian Büscher und ihrem Sohn Alessio nach Berlin. Dort steht etwas Berufliches an.

Das Krasse: Sarah Lombardi fordert ihre Fangemeinde nun auf, ein Teil ihres aktuellen Projektes zu werden.

Sarah Lombardi dreht ihr neues Musikvideo. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Sarah Lombardi ist am Flughafen – sie plant Großes

„Es tut mir wahnsinnig leid, ich habe es heute nicht geschafft, mich eher bei euch zu melden, es ging drunter und drüber. Aber wir sind jetzt am Flughafen, es geht jetzt gleich nach Berlin“, beginnt die Ex-DSDS-Kandidatin ihre Worte.

In Deutschlands Hauptstadt steht ihr Großes bevor.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Sarah Lombardi: Hammer-News für ihre Fans

Sarah Lombardi meldet sich vom Flughafen aus. Foto: Sarah Lombardi/Instagram

„Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir mein neues Musikvideo drehen und ich freue mich schon richtig darauf!“ Was ihre Fans aber besonders begeistern dürfte, sind die folgenden Worte: „Und ihr könnt auch Teil dieses Videos sein.“

Richtig! Sarah Lombardis Anhänger haben nun die Möglichkeit, einen Part in ihrem neuen Video zu bekommen. Genaueres erklärt die Ex-Frau von Pietro Lombardi im Netz. Da in Kürze ihre neue Single erscheinen soll, benötige sie die Mithilfe ihrer Fans. „Der Song thematisiert die grenzenlose Liebe. Das Musikvideo wird 80iger Retro-Vibes haben und wird Tanz-, und Gesangsszenen gepaart mit Content von Liebenden, die auf Monitoren abgespielt werden, zeigen“, heißt es laut Sarah Lombardi.

Wer die 28-Jährige unterstützen will, kann ihr einen Clip von sich zukommen lassen mit der Intention, darin zu verdeutlichen, wen der- oder diejenige liebt. „Egal ob du dich in dein Bett/oder mit deinem Haustier kuschelst, einfach gute Laune versprühst, oder du deine/n Partner/in küsst“, erklärt die Sängerin weiter.

Einziger Haken: Sarah Lombardi dürfte mittlerweile in Berlin angekommen sein und mit dem Videodreh begonnen haben. Ganz so viel Zeit sollten sich ihre Fans also nicht lassen, ihr ihre persönlichen Clips zu schicken… (jhe)