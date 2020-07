Sarah Lombardi redet Klartext: „So einer Gefahr ist man leider immer ausgesetzt“

Sarah Lombardi macht zurzeit Urlaub mit ihrem neuen Freund Julian Büscher und Sohn Alessio. Das Trio genießt die Sonne in Portugal.

Zuvor hat Sarah Lombardi zu einem wichtigen Thema Stellung bezogen und Klartext gesprochen.

Sarah Lombardi spricht über Sohn Alessio und ihre Ängste

Seit einigen Monaten ist Sarah Lombardi wieder glücklich vergeben. Nach der Scheidung von Pietro Lombardi hat die Sängerin mit Julian Büscher ihr Glück gefunden. Der Regionalliga-Kicker ist voll in das Leben von Sarah und ihrem Sohn Alessio integriert.

In diesen Tagen genießt das Paar den ersten gemeinsamen Urlaub an der Algarve in Portugal. Mit dabei ist auch Sohn Alessio. Während der Fünfjährige im Wasser tobt und genießen die Verliebten ihre Zweisamkeit.

--------------------------

Das ist Sarah Lombardi

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober 1992 in Köln als Sarah Engels geboren

Bekannt wurde Sarah Engels durch die Show 'DSDS'

2011 wurde sie Zweite

Damals gewann Pietro Lombardi

Noch in der Show verliebten sich die beiden

2013 heirateten Pietro Lombardi und Sarah Engels

2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 ließen sich Pietro Lombardi und Sarah Lombardi scheiden

2020 brachte Sarah Lombardi ihren Sommerhit „Te amo mi amo“ raus, nahm damit sogar an Stefan Raabs ESC-Ersatzshow, dem „Free ESC“ teil

sie ist mit Fußballer Julian Büscher zusammen

--------------------------

Sarah Lombardi geht ganz offen mit der Erziehung ihres Kindes um. „Man möchte eine gute Mama sein und alles richtig machen. Aber ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Alessio ist in einem Alter, in dem es wichtig ist, dass man ihn in die richtige Richtung lenkt, ihn erziehen muss, aber als Elternteil auch konsequent sein muss. Da frage ich mich manchmal, ob ich alles richtig mache“, sagte sie im Interview mit t-online.

Deshalb zeigt sie Alessio im Internet

Anders, als es Promis wie beispielsweise Heidi Klum machen, zeigt Sarah Lombardi ihren Sohn Alessio ganz offen bei Instagram. Auch wenn zuletzt Fotos von Promi-Kinder auf Kinderpornoseiten im Dark Net aufgetaucht sind, bleibt sie bei ihrer Meinung.

Sarah Lombardi bei einem Fußball-Spiel ihres Freundes Julian Büscher. Foto: imago images/Herbert Bucco

+++ Pietro Lombardi mit intimen Worten: „Frauen können echt gut...“ +++

„Natürlich. Aber das könnte auch passieren, wenn ich Lieschen Müller heiße. So einer Gefahr ist man leider immer ausgesetzt“, erklärt Sarah Lombardi.

--------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi unter Schock: Als sie DAS sieht, kämpft sie mit den Tränen

Sarah Lombardi: Micky Beisenherz trifft krasse Aussage – „Sie ist...“

Sarah Lombardi offenbart Tattoo – es liegt an einer SEHR intimen Stelle

--------------------------

Was sie bei Instagram zeigt und was nicht, entscheidet sie nach „Bauchgefühl. „Ich glaube, ich habe da ein gutes Gleichgewicht gefunden. Es gibt auch vieles, was ich nicht bei Instagram zeige, von dem ich sage, dass das privat ist und auch bleiben soll. Das ist das Schöne bei Instagram: Ich kann das so gestalten, wie ich möchte“, so Sarah Lombardi. (fs)