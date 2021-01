Sarah Lombardi erhält überraschende Nachricht – die bringt sie total aus dem Konzept „Bin gerade etwas überfordert“

Chaos bei Sarah Lombardi! Die Sängerin feierte gerade erst friedlich mit ihrem Verlobten Julian Büscher ins neue Jahr, schon ist es vorbei mit der Ruhe.

Auf Instagram klärt Sarah Lombardi ihre Fans nun zu den neuesten Entwicklungen für 2021 auf und kann nicht glauben, was jetzt alles für sie auf dem Plan steht.

Die „The Masked Singer“-Gewinnerin gibt sogar zu: Sie ist völlig überfordert!

Sarah Lombardi erhält überraschende Nachricht im neuen Jahr

Ihre Follower mussten sich etwas länger gedulden, bis sie Neujahrsgrüße von Sarah Lombardi erhielten. Grund ist ihr plötzlicher neuer Zeitplan. „Tut mir leid, dass ich mich gestern noch nicht bei euch gemeldet habe, um euch ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber ich habe euch ja erzählt, dass es relativ schnell im neuen Jahr für uns losgeht“, berichtet die 28-Jährige zunächst.

Sarah Lombardi. Foto: imago images / Herbert Bucco

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Sarah Lombardi: „Bin gerade etwas überfordert“

Und weiter verrät sie: „Ich wusste, dass es relativ schnell losgeht, dass es aber dann jetzt schon nächste Woche auf Geschäftsreise geht – wo ich ja immer wochenlang alles plane und gefühlt vier Monate vorher Koffer packe – bin ich grad selbst etwas überfordert.“

Jetzt heißt es also erst mal für die Sängerin, alles zu organisieren. Dazu gehört auch ein Corona-Test, „da es nach Dubai geht.“ Dubai also. Was Sarah Lombardi da wohl macht?

Sarah Lombardi bringt im Februar eine neue Single raus. Foto: imago images

Ihren folgenden Worten nach zu urteilen, könnte sie dort eventuell das Video für ihren neuen Song drehen, denn obendrein macht die Ex von Pietro Lombardi noch eine kleine Andeutung, die ihre Fans sehr freuen dürfte. „Dieses Jahr stehen so tolle Projekte an, auf die ich mich freue.“ Dazu müsse sie ins Studio, da die Single schon im Februar kommen soll. Nun gehe alles sehr fix mit dem Videodreh, Promo, Planung usw., erzählt die einstige DSDS-Zweite weiter.

Klingt wirklich etwas turbulent bei Sarah Lombardi gerade. Immerhin ihr Weihnachtsfest schien etwas ruhiger zu sein. Die Sängerin teilte Bilder vom Heiligabend auf Instagram und veröffentlichte sogar einen intimen Schnappschuss von Pietro. Hier liest du mehr dazu >>>