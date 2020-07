Sarah Lombardi im Portugal-Urlaub: Irre Bilder vom Flughafen aufgetaucht – sie zeigen ...

Sarah Lombardi hat Urlaub in Portugal gemacht. Jetzt hat sie Bilder vom Flughafen gepostet. Darauf ist sie mit einer eigenartigen Maske zu sehen.

Kreative Mund-Nasen-Masken sind voll im Trend. Nur logisch, schließlich ist die Maske gezwungenermaßen das IT-Piece dieses Jahres geworden. Und auch Sarah Lombardi scheint bei ihrem Corona-Schutz ganz schön kreativ geworden zu sein.

Das bewies die Mama von Alessio Lombardi nun am Flughafen in Portugal. Dort trug Sarah Lombardi nämlich ein ganz besonderes Exemplar.

Sarah Lombardi im Portugal-Urlaub - Irres Bild vom Flughafen

So filmte sich Sarah an ihrem letzten Urlaubstag im Flughafen bei der Sicherheitskontrolle, und was man dann sieht ist kurios, lustig und ein wenig stylish. Sarah Lombardi trägt nämlich eine Art Schutzhelm gegen das Coronavirus. Und zwar einen ganz besonderen.

Diese Plexiglas-Schutzmasken kennt man schon von manchen Bäckereien oder Restaurants. Doch während die Mitarbeiter da eher dezente Masken tragen, hat Sarah Lombardi eine im Dschungel-Style auf.

Diese skurrile Maske trug Sarah Lombardi bei ihrem Rückflug nach Deutschland. Foto: Instagram/sarellax3

---------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober 1992 in Köln als Sarah Engels geboren

Bekannt wurde Sarah Engels durch die Show 'DSDS'

2011 wurde sie Zweite

Damals gewann Pietro Lombardi

Noch in der Show verliebten sich die beiden

2013 heirateten Pietro Lombardi und Sarah Engels

2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 ließen sich Pietro Lombardi und Sarah Lombardi scheiden

2020 brachte Sarah Lombardi ihren Sommerhit „Te amo mi amo“ raus, nahm damit sogar an Stefan Raabs ESC-Ersatzshow, dem „Free Esc“ teil

--------------------------

Sie hat doch nicht etwa einen Leoparden auf der Maske, dürfte sich der ein oder andere Beobachter gefragt haben. Doch, hat sie. Ihre Maske ziert wirklich ein niedlicher Leopardenkopf. An den Seiten sind die Flecken des Tieres und die Aufschrift „Groaar“ zu lesen.

--------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi unter Schock: Als sie DAS sieht, kämpft sie mit den Tränen

Sarah Lombardi: Micky Beisenherz trifft krasse Aussage – „Sie ist...“

Sarah Lombardi offenbart Tattoo – es liegt an einer SEHR intimen Stelle

--------------------------

Urlaub schon zu Ende

Ganz so fröhlich wie die niedliche Raubkatze auf ihrer Maske scheint Sarah Lombardi aber nicht zu sein, schließlich ist ihr Erholungsurlaub mit Sohnemann Alessio und Freund Julian Büscher schon wieder vorbei. Und damit auch die Bikini-Shows der Sängerin.

+++ Sarah Lombardi spricht über Schwangerschaft – „Ich bin...“ +++

Aber wie heißt es doch so schön? Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub!

Maske auf Mallorca unerwünscht?

Anders soll es allerdings auf Mallorca zugehen. Jetzt packte ein Essener aus: „Mit Maske wirst du blöd angeguckt“. Mehr dazu hier >>>