Sarah Lombardi enttäuscht von Ex Pietro! DAS wirft sie ihm vor – „Gönnt der einfach nicht“

„Ich weiß, ich hab' nicht alles richtig gemacht. Nicht jede Entscheidung war gut, die ich traf. Hab' Menschen verletzt, besonders die, die mich liebten“ – diese Zeilen singt Sarah Lombardi aktuell in ihrer neuen Single „Ich“.

Eine Art öffentlicher Seelenstriptease. Die Sängerin reflektiert sich darin selbst, gesteht sich eigene Fehler aus ihrer Vergangenheit ein.

Vor allem nach der Trennung mit ihrem Ex Pietro Lombardi hagelte es für Sarah Lombardi ordentlich Kritik. Auf Instagram hat die ehemalige DSDS-Kandidatin nun ein Geheimnis über sich und Pietro verraten – und wendet sich dabei direkt an ihren Exmann.

Sarah Lombardi enttäuscht von Ex Pietro: „Gönnt der einfach nicht“

Die 28-Jährige nutzte die Gunst der Stunde und veranstaltete mit ihren Fans auf Instagram ein Aussage-Antwort-Spiel.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

„Du verstehst dich mit Pietro“, hieß eine Aussage dort. Sarahs Antwort: „Richtig! Wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, so Sarah.

Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Sarah Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

Dann aber wendet sie sich direkt an Pietro: „Supporte ja auch immer seine neuesten Songs, versteh gar nicht, warum du meinen noch gar nicht geteilt hast. Gönnt der einfach nicht! Jaaaaajaaaaaaaa…“

In der Tat teilt Sarah Lombardi stets die neuesten Projekte ihres Ex auf ihrer Seite, unterstützt ihn somit, noch mehr Fans zu bekommen. Warum also hält sich Pietro bei ihrer Single „Ich“ nun zurück? Vielleicht, weil er indirekt selbst eine Rolle darin zu spielen scheint?

Sarah nimmt es ihm aber wohl nicht wirklich übel. Zumindest wirkt sie bei der anschließenden Aussage mehr als happy. Und die scheint sich auf ihr neues Leben mit ihrem Verlobten Julian Büscher zu beziehen: „Du bist sehr glücklich“:

Sarah Lombardi zusammen mit ihrem Verlobten Julian Büscher. Foto: imago images

„Richtig! Das bin ich! Ich habe den für mich größten Erfolg schon feiern dürfen – und zwar den in meinem Herzen. Dieser ist unbezahlbar und mit nichts an Reichtum oder Ruhm zu vergleichen! Es kommt nicht immer darauf an, der Beste, Schnellste, Größte sein zu wollen, um erfolgreich zu sein! Der wahre Erfolg findet ganz bei dir allein statt – in deinem Herzen“, antwortet Sarah Lombardi ehrlich und emotional.