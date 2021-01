Sarah Lombardi: Große Sorge um Ex Pietro – „Panische Angst“

Sarah Lombardi berichtet von einem wahren Schockmoment. Die Sängerin hat eigenen Aussagen zufolge um das Wohl ihrer Familie gefürchtet.

Nachdem sich ihr Ex Pietro Lombardi mit dem Coronavirus infiziert hat, breitete sich Panik bei Sarah Lombardi aus. Den Fans schüttet die 28-Jährige nun ihr Herz aus.

Sarah Lombardi hat sich den Start ins neue Jahr ganz anders vorgestellt

Es ist die Nachricht, vor der sich aktuell Millionen Menschen fürchten. Nun hat es auch Sarah Lombardi erwischt: Pietro Lombardi, eine ihr sehr nahestehende Person, wurde positiv auf Corona getestet.

Was dann folgte, beschreibt die Musikerin als „sehr holprigen Start ins neue Jahr“. Die Gefahr, dass sich auch ihr gemeinsamer Sohn Alessio und dadurch vielleicht auch Sarah Lombardi selbst angesteckt haben könnten, ist groß.

Pietro Lombardi leidet sogar unter Atemnot. Foto: imago images

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Sarah Lombardi überfordert von Pietros Corona-Infektion

In ihrer Instagram-Story erzählt Sarah Lombardi am Sonntag von dem Moment, als sie erfahren hat, dass ihr Ex-Mann an Covid-19 erkrankt ist. Sie sei regelrecht überfordert gewesen und wusste nicht, „wie wir uns verhalten sollen“.

Sarah und ihre Liebsten sollen „panische Angst“ gehabt haben. Das Gesundheitsamt konnte ihnen auch nach drei Anrufen keine Entwarnung geben. Zum Glück stellte sich am Ende heraus, dass sich weder Alessio noch seine Mutter bei Pietro Lombardi angesteckt haben.

Sarah und Pietro Lombardi waren fünf Jahre lang ein Paar. Foto: imago images

Sarah Lombardi wünscht ihrem Ex gute Besserung

Während Sarah Lombardi ihren Ex zunächst nur als „Papa von Alessio“ bezeichnet, heißt es später in der Instagram-Story: „Hoffen natürlich auch, dass Pietro schnell wieder gesund wird.“ Die „The Masked Singer“-Siegerin steht dem Sänger augenscheinlich auch in schweren Zeiten bei.

