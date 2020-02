Sarah Lombardi: Irres Liebesgerücht! Hat sie sich in diesen Ex-Fußballprofi verguckt?

Bei Sarah Lombardi geht es derzeit rund: Nach der Scheidung von Pietro Lombardi (27) und der Trennung von Ex-Freund Roberto Ende des vergangenen Jahres soll die Sängerin wieder neu verliebt sein!

Bei der neuen Liebe von Sarah Lombardi soll es sich aber keineswegs um Tanzpartner Joti Polizoakis (24) handeln, auch wenn sich dieses Gerücht hartnäckig hält - sondern um einen ehemaligen Profi-Fußballer! Julian Büscher soll der Neue an der Seite der jungen Mutter sein.

Sarah Lombardi: Neuer Mann an ihrer Seite?

Die 27-Jährige folgt dem Sportler bei Instagram, hat mehreren seiner Bilder ein Like hinterlassen. Und: Vor einigen Wochen postete die 27-Jährige in ihrer Instastory ein Video aus einem Fitnessstudio in Dülmen - unweit des Heimatdorfs von Julian Büscher, der aus Buldern (Münsterland) stammt.

Das ist Sarah Lombardi:

geboren am 15. Oktober 1992 in Köln als Sarah Engels

2011 nahm sie an DSDS teil und belegte den zweiten Platz

2013 heiratete sie Pietro Lombardi, den sie in der Casting-Show kennenlernte

2015 wurde Söhnchen Alessio geboren

dreieinhalb Jahre nach der Hochzeit trennte sich das Paar

2019 ließen sie sich scheiden

Laut „Bild“ wurden die beiden auch schon zusammen in Köln gesichtet. Sarah Lombardi stammt aus der Domstadt.

Liebesurlaub in Ägypten - Söhnchen Alessio war dabei

Nach Informationen des Blattes sollen die beiden auch schon gemeinsam in den Liebesurlaub nach Ägypten geflogen sein. Auch Söhnchen Alessio (4), der aus Sarahs Ehe mit Pietro Lombardi stammt, und Tanzpartner Joti waren mit am Start.

Sarah Lombardi mit ihrem Tanzpartner Joti Polizoakis. Foto: imago images / Future Image

Sarah Lombardi hat sich noch nicht zu den neuen Liebesgerüchten geäußert. Auch Ex-Profi-Kicker Julian Büscher hält sich öffentlich bedeckt. Aber: Nach seiner Zeit beim kanadischen Verein Cavalry FC spielt Julian Büscher in der Rückrunde nach Informationen von DER WESTEN bei TuS Haltern. Weit weg von Köln ist das nicht ... (cs)