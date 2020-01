Sarah Lombardi: Mysteriöser Urlaub mit Tanzpartner – „Liebe ihn einfach!“

Weg von der Eisfläche, ab in die Sonne unter Palmen. Sarah Lombardi (27) ist über Silvester in den Urlaub geflogen. Mit dabei sind Sohn Alessio (4) und, Überraschung, Dancing-On-Ice Tanzpartner Joti Polizoaki (24).

Sowohl Sarah Lombardi als auch Joti teilen ihre Urlaubsbilder fleißig auf Instagram. Ob mehr zwischen den beiden läuft?

Sarah Lombardi macht Urlaub mit Tanzpartner: Geht da was?

Im Flugzeug nimmt Sarah Lombardi eine Story auf. Joti ist darauf zu sehen, wie er ein Tischlein im Flugzeug abwischt. Darunter schreibt sie scherzhaft: „Ich kann nicht mehr. Ich liebe ihn einfach. Wenn wir keine Blutsverwandten sind, dann weiß ich auch nicht.“ Die beiden ähneln sich wohl sehr.

Auf Instram teilt Sarah Momente aus dem Urlaub. Foto: Sarah Lombardi / Instagram

Auch abseits der Eisfläche machen Sarah Lombardi und der Eisprofi eine tolle Figur. Auf Instagram teilt Sarah ein Bild, auf dem die beiden am Strand eine Hebefigur machen. Er hebt sie wie in dem Film Dirty Dancing hoch in die Luft. Ein Foto weiter trägt er sie verdächtig innig auf dem Arm.

Im Hintergrund der Sonnenuntergang und sie im Bikini. Wirklich sehr romantisch. Die Caption lautet: „Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben wie man fliegt!“

Verdächtig innig. Foto: Sarah Lombardi / Instagram

Sarah Lombardi: Trennung von Ex

Sicher kommt man sich beim Tanzen näher. Aber zusammen und über Silvester in den Urlaub zu fliegen, ist dann schon ein bisschen verdächtig. Es wäre auch nicht das erste Paar, das sich durch eine Tanzshow kennengelernt hat.

In einem Q&A mit ihren Fans auf Instagram erzählte sie erst kurz vor Weihnachten, dass mit ihrem Freund Roberto Schluss sei. (mia)