Sarah Lombardi zeigt Liebesbrief von Julian: Doch was hat DAS zu bedeuten?

Sarah Lombardi bekommt einen Brief von ihrem Verlobten. Doch was bedeutet das?

Der Advent ist gekommen und was drückt in dieser Zeit mehr 'Ich liebe dich' aus, als ein selbst gemachter Adventskalender. Das dachte sich wohl auch Julian Büscher, der Verlobte von „The Masked Singer“-Gewinnerin Sarah Lombardi.

Drum dachte sich der Julian, dass er seiner Sarah doch einen von Herzen kommenden Adventskalender basteln könnte. Das tat er dann auch. Und Sarah Lombardi lässt uns an ihrem Glück teilhaben.

Sarah Lombardi: Süßer Liebesbeweis von ihrem Julian

Auf Instagram nahm uns Sarah Lombardi am Donnerstag mit und präsentierte ihre ganz persönliche Vorweihnachtsüberraschung. Doch die wirft ein paar Fragen auf. Zumindest für nicht Eingeweihte.

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie in der Verkleidungsshow „The Masked Singer“

-------------------------

So findet Sarah Lombardi ein kleines Herzchen aus Papier in ihrem Adventskalender. In Zeiten, in denen andere Promis Designer-Sonnenbrillen aus ihren Adventskalender ziehen, eine sympathisch bodenständige Kalender-Bestückung. Darauf zu lesen: „Mein Schatz, hier sind meine 24 Herzchen, die dich durch den Advent begleiten sollen.“

Sarah Lombardi: Für jeden Tag ein Herz

Süß. So scheint Julian seiner Sarah für jeden Tag einen kleinen Spruch auf ein Herz geschrieben zu haben. An Tag drei ist beispielsweise zu lesen: „Weil du genauso verrückt bist, wie ich.“ Doch halt, was ist denn da noch auf dem Herzchen.

-----------------------

---------------

Da hat Julian Büscher doch glatt noch kleine Fallschirmspringer gezeichnet. Was soll das denn bedeuten? Gehen Sarah Lombardi und Julian bald etwa Fallschirmspringen? Etwas Neues wäre es für Sarah nicht. Schließlich stürzte sich die Sängerin bereits im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Freund Roberto in die Tiefe, wie sie damals bei Instagram verriet. Nur wenige Wochen später trennte sich das Paar jedoch. Ein schlechtes Omen?

Nun ja, vielleicht springt Sarah Lombardi also bald wieder aus einem Flugzeug. Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Beziehung danach länger hält.

Zu ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi jedenfalls hat Sarah Lombardi noch ein gutes Verhältnis. Das beweist DIESES Telefonat.