Sarah Lombardi macht ehrliches Geständnis: „Komme mir so bescheuert vor“

Offene Worte von Sarah Lombardi! Die Sängerin nimmt rund 1,5 Millionen Fans nahezu täglich bei Instagram in ihr Leben mit.

Als Sarah Lombardi jetzt mit Freund Julian Büscher unterwegs war, hat sie ein ehrlich Geständnis gemacht, das vielleicht so manch einer nachvollziehen kann.

Sarah Lombardi fühlt sich unwohl

Am Montag war Sarah Lombardi mit ihrem Freund Julian Büscher unterwegs, die beiden wollten sich eine Klimaanlage besorgen.

Doch der Ex-Frau von Pietro Lombardi machte nicht nur die Hitze zu schaffen – ein bestimmtes Detail sorgte dafür, dass sich Sarah ziemlich unwohl fühlte.

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit Dezember 2019 ist Sarah Lombardi mit Profifußballer Julian Büscher zusammen

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

-------------------------

In ihrer Instagram-Story zeigt die 27-Jährige, was genau sie an ihrem Äußeren so störte.

+++ Sarah Lombardi: Für die Mutter ihres Freundes macht sie jetzt sogar DAS +++

Sarah Lombardi: „Komme mir bescheuert vor“

So steht Sarah Lombardi in dem kurzen Clip in einem Saturn-Geschäft, trägt dazu eine Gesichtsmaske mit Tieraufdruck.

Offenbar nicht die erste Wahl der Kölnerin: „Ich komme mir so bescheuert vor mit diesem Kinderschutz da“, kommentiert sie die Situation mit einem lachenden Smiley.

Sarah Lombardi in ihrer Instagram-Story mit Kinderschutzmaske. Foto: Instagram Sarah Lombardi

Der skurrile Corona-Schutz dürfte einigen Fans bekannt vorkommen, trug die Mutter von Alessio die tierische Maske aus Plexiglas bereits am Flughafen nach ihrem Portugal-Urlaub, wie du >>> hier lesen kannst.

----------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

----------------------

Ob Sarah Lombardi die Maske also vielleicht doch lieber trägt, als sie zugeben will? Der Ausflug in dem Aufzug hat sich auf jeden Fall gelohnt, in einer weiteren Sequenz sieht man, wie Julian Büscher erfolgreich eine große Klimaanlage im Auto verstaut. (kv)