Sarah Lombardi: Blutiger Unfall mit Alessio – Notarzteinsatz

Für Sarah Lombardi steht Sohnemann Alessio an erster Stelle. Der Junge kam bereits mit einem Herzfehler zur Welt. Sarah Lombardi erlitt fürchterliche Qualen. Das ist mittlerweile einige Jahre her. Doch die Sorge um den Kleinen bleibt. Vor allem wenn ein Unfall wie am Donnerstag passiert.

Sarah Lombardi steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Die Mutter des fünfjährigen Alessio musste erneut um das Wohlergehen ihres Sohnes bangen.

Sarah Lombardi: Blutiger Unfall

Eigentlich machte Sarah Lombardi am Donnerstag bei Instagram wie gewohnt fleißig Werbung für eine Kosmetikmarke. Freudestrahlend zeigte sich die 27-Jährige top gestylt vor der Handykamera. Doch dann kam alles anders ...

Sarah Lombardi musste Schreckliches mitansehen. Foto: Imago Images

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober als Sarah Engels in Köln geboren

Die Popsängerin wurde 2011 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, wo sie den zweiten Platz belegte

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi

Zwei Jahre später wurden die beiden Eltern des kleinen Alessio

2016 gaben Sarah und Pietro Lombardi plötzlich ihre Trennung bekannt – es folgte ein wahrer Rosenkrieg

Inzwischen ist Sarah Lombardi mit dem Fußballer Julian Büscher liiert

Plötzlich meldete sich Sarah Lombardi mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Followern. Sie berichtete von einem blutigen Unfall, der ihr den „Schreck meines Lebens“ verursacht habe. Neben ihr ist Söhnchen Alessio zu sehen, der seiner Mama zuvorkommt und erklärt: „Und ich hab' hier 'ne Wunde am Kopf und am Anfang hat so alles wie ein Vulkan geblutet.“

Sarah Lombardi und Söhnchen Alessio kurz nach dem Unfall. Foto: sarellax3/Instagram

Wie Sarah Lombardi hinzufügte, habe sich Alessio beim Spielen eine böse Kopfverletzung zugezogen. Er sei mit dem Kopf „gegen die Fensterkante geknallt“, schilderte die Ex von Pietro Lombardi.

Sarah Lombardi: Große Angst um Alessio

Sofort rief Sarah Lombardi den Krankenwagen und befürchtete bereits das Schlimmste. Glücklicherweise konnte der Arzt die besorgte Mutter schnell beruhigen. Alessio gehe es gut. Seine Wunde müsse nicht genäht oder geklebt werden.

Da haben Alessio und Sarah Lombardi also noch mal Glück gehabt. Die Sängerin tut eben alles für ihren kleinen Liebling. Bei Instagram verriet die Löwenmama sogar, wie ihre derzeitige Familienplanung aussieht. Hier mehr dazu >>>