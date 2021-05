Sarah Lombardi macht es offiziell: „Für eine längere Zeit hier wohnen“

Sängerin Sarah Lombardi ist eigentlich eine stolze Kölnerin durch und durch. Ihre Nachricht dürfte ihre Fans deshalb ein wenig überraschen.

Denn Sarah Lombardi wird in nächster Zeit wohl erst einmal nicht mehr in ihrer Heimatstadt am Rhein hausen. Sie und ihr Verlobter Julian Büscher hat es in die Hauptstadt gezogen.

Sarah Lombardi verlässt Köln

In ihrer Instagram-Story verriet die einstige DSDS-Kandidatin am Sonntag, was es mit dem Wohnortwechsel auf sich hat: „Für uns startet diese Woche in Berlin schon am Sonntag – wir werden jetzt für eine längere Zeit hier wohnen, da ich hier in Berlin einen Film drehen werde!!!“

Es handelt sich dabei um ihre erste Hauptrolle. „Kann’s noch gar nicht glauben, einen richtigen Film und ich als Hauptrolle“, so Sarah Lombardi weiter.

-----------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

------------------

Sarah Lombardi dreht in Berlin einen Film. (Archivbild)

Erste Filmluft konnte die 28-Jährige bereits an der Seite von Schlagerhottie Florian Silbereisen im ZDF-„Traumschiff“ schnuppern. In der Serie ergatterte sich Sarah eine Gastrolle. Eine Hauptrolle ist also noch mal eine ganz andere Herausforderung für die Musikerin.

Kein Wunder, dass Sarah Lombardi kürzlich noch dazu verlauten ließ: „Ich bin richtig aufgeregt.“

Sarah Lombardi: Neben Film noch ein Herzensprojekt

Doch nicht nur für ihr Filmprojekt ist sie derzeit in Berlin, obendrein absolvierte Sarah am Wochenende ein Shooting für einen anderen Job. Sie selbst sieht ihn als „Herzensprojekt“. Worum genau es dabei geht, will die Exfrau von Pietro Lombardi aber noch nicht verraten. Nur so viel: Es hat etwas mit Kindern zu tun.

----------------

----------------

Und auch zu ihrer Filmrolle gibt es noch keine Details. Außer, dass es sich um eine Sat.1 -Produktion handeln soll.

Während Sarah Lombardi derzeit also Berlin unsicher macht, ist ihr Ex Pietro gerade in der Türkei unterwegs. Auch er hat Projekte dort zu erledigen. Im Hotel macht er allerdings eine Entdeckung, die ihn sprachlos werden lässt. Hier erfährst du mehr dazu >>>