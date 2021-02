Sarah Lombardi neckt Julian Büscher – „Schon am Schwitzen bevor wir angefangen haben“

So ein Tag an der frischen Luft ist doch etwas Feines. Sonnenschein, die Vögel zwitschern, ein bisschen Sport, was gibt es Schöneres? Das hatten sich wohl auch Sarah Lombardi und Julian Büscher gedacht.

Das Paar nutzte das Traumwetter, um mal so einen richtigen Sporttag in Köln einzulegen. Sarah Lombardi und Julian Büscher fuhren Fahrrad, legten eine Sonnenpause am Rhein ein und versuchten sich im Padel-Tennis. Dokumentiert natürlich fein säuberlich in ihren Instagram-Stories.

Sarah Lombardi: Sonnen- und Sport-Tag in Köln

Doch natürlich würde ein solcher Tag langweilig werden, wenn man sich nicht auch ein wenig necken würde. Und so kam es, dass Sarah Lombardi und Julian Büscher sich gegenseitig im Padel-Tennis herausforderten.

Sängerin Sarah Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

Schnell war auf einem Schulhof mit umgedrehten Fahrrädern ein Netz aufgebaut, dazu noch ein hoher Wetteinsatz, fertig war die Challenge.

Sarah Lombardi: Spiel, Satz und Sieg für die Liebe

Doch worum sollte es gehen? „Wir sind manchmal richtige Spielkinder. Dann nehmen wir uns vor, wir müssen jetzt 50 Mal schaffen (den Ball über das Netz zu hauen, Anm.d.Red.), damit wir uns so richtig lieben“, erklärt die „The Masked Singer“-Siegerin die Wette.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Und schickte gleich noch einen lieb gemeinten Diss hinterher. Als Julian ihr nämlich noch einen schnellen Kuss gab, frotzelte Lombardi: „Der ist schon am Schwitzen, bevor wir angefangen haben.“

Und doch, trotz Schweißausbruch und hohem Risiko, das Paar meisterte die selbst gestellte Aufgabe – das muss echte Liebe sein.

