Sarah Lombardi: Verlobte von Julian total verzweifelt – „Wir haben ein Problem“

Noch schnell einen Weihnachtsbaum besorgen und pünktlich zum Fest die richtige Stimmung aufkommen lassen? Nicht jedem sei das offenbar gegönnt. Sängerin Sarah Lombardi zum Beispiel hat aktuell ein riesiges Problem.

Fällt das Weihnachten der einstigen DSDS-Beauty nun endgültig ins Wasser?

Sarah Lombardi total verzweifelt: Fällt Weihnachten für sie aus?

Auf Instagram wendet sich Sarah Lombardi gerade völlig verzweifelt an ihre Fans. Denn sie und ihr Verlobter Julian Büscher stehen momentan vor einem echten Weihnachts-Dilemma. „Wir haben ein Problem“, beginnt Sarah Lombardi ihre Worte in ihrer Instagram-Story. Und berichtet weiter: „Wir haben noch keinen Tannenbaumschmuck und jetzt haben alle Geschäfte zu.“ Ein Tannenbaum fehlt dem Paar auch noch.

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

-------------------------

Sarah Lombardi braucht Hilfe der Fans

Seit Mittwoch ist in Deutschland der Großteil der Geschäfte zu. Die Bundesregierung hat zunächst bis zum 10. Januar einen Lockdown veranlasst. Soll heißen: Einkäufe wie Christbaumschmuck und Co. sind derzeit nur über Onlineversandhändler zu erwerben. Doch die kommen mit den Lieferungen nicht mehr nach – eine Garantie, vor Weihnachten noch seine Pakete zu bekommen, ist demnach nicht gegeben.

Sarah Lombardi und ihr Verlobter Julian Büscher. Foto: imago images

Auch Sarah Lombardi ist das nun bewusst: „Ich suche das ganze Internet ab und gucke, wo ich was bekommen kann, dass es in zwei Tagen ankommt. Ich finde gar nichts, wirklich gar nichts. Ich bin total am verzweifeln, weil bei Amazon kommt fast alles erst im Januar an.“ Ihre treuen Fans sollen der 28-Jährigen nun wertvolle Tipps geben, wo man in letzter Sekunde noch etwas herbekommt.

So bekommst du noch einen Weihnachtsbaum

Du hast auch noch keinen Weihnachtsbaum? Kein Problem! Hier alle Infos zum Weihnachtsbaumverkauf trotz Lockdown:

die Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume sind vom Lockdown nicht betroffen. Das teilte der Verband natürlicher Weihnachtsbaum mit.

solange es keine regional abweichenden Änderungen gibt, können Christbäume weiterhin an Verkaufsständen oder vor Hofläden gekauft werden.

ebenfalls können Bäume auch weiterhin selbst geschlagen werden - natürlich unter Berücksichtigung der Hygieneregeln.

„Obwohl uns die Saisonkräfte fehlen und wir darunter leiden, machen wir jetzt gerne Überstunden, damit zum Fest jeder seinen Weihnachtsbaum erhält“, kommentiert der Verbandsvorsitzende Benedikt Schneebecke.

Weihnachtsbäume kann man trotz Lockdown erwerben. Foto: imago images / Kirchner-Media

-------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi: Bittere Erkenntnis – „Da ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sarah Lombardi zeigt Liebesbrief von Julian: Doch was hat DAS zu bedeuten?

Sarah Lombardi: Diese Worte sind hart für ihre Fans – „Seid mir nicht böse“

-------------------------

Solltest du – ähnlich wie Sarah Lombardi – auch noch keinen Weihnachtsbaumschmuck haben und bei Amazon keine Lieferung mehr vor dem Fest erhalten, kannst du dir in diversen Baumärkten noch entsprechende Produkte online reservieren und zeitnah selbst abholen. (mit dpa)