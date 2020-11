Sarah Lombardi: Klare Ansage an Verlobten – „Julian darf sie nicht in die Hände bekommen“

Während der zweite Lockdown voranschreitet, scheint Sarah Lombardi eine perfekte Beschäftigung in den eigenen vier Wänden gefunden zu haben.

Doch das neue Hobby von Sarah Lombardi könnte bald für Ärger zwischen der Sängerin und ihrem Verlobten Julian Büscher sorgen.

Sarah Lombardi: DAS ist ihr neues Hobby

Darauf haben alle gewartet: Endlich ist die PlayStation 5 auf dem Markt – und Sarah Lombardi zählt zu einer der glücklichen Besitzerinnen, die sie bereits zu Hause haben.

Die DSDS-Zweitplatzierte freut sich wie ein kleines Kind darauf, die nächsten Tage gemütlich auf der Couch zu verbringen und zu zocken: „Ich habe die letzten Tage diesen mega-krassen Hype mitbekommen und muss sagen, ich freue mich richtig doll darauf.“ Die Musikerin sei vor allem während des Lockdowns wieder auf den Geschmack der Videospiele gekommen.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Sarah Lombardi macht Verlobtem klare Ansage

Doch jemand, der offenbar gerne mal vor dem Bildschirm kleben bleibt, sobald eine Spielkonsole in der Nähe ist, scheint ihr Verlobter Julian Büscher zu sein. In ihrer Instagram-Story stellt Sarah Lombardi am Montag klar: „Julian darf sie nur nicht in die Hände bekommen, sonst ciao Kakao.“

Sorgt die Konsole also bald für Ärger unter den Turteltauben? Schließlich ist es keine Seltenheit, dass sich vor allem Frauen gerne mal darüber beschweren, dass ihr Partner zu lange am Fernseher sitzt, um zu zocken.

Sarah Lombardi: Muss sie sich bald um die PS5 streiten?

Doch das wird vermutlich weniger das Problem bei Sarah Lombardi sein. Schließlich greift die 28-Jährige auch gerne selbst zum Controller. Stattdessen könnte es vielleicht hitzig zwischen Sarah und Julian werden, wenn beide gleichzeitig an der Konsole spielen wollen. Und dann ist da ja auch noch Söhnchen Alessio, der sicherlich auch Interesse an Videospielen hegt.

Sarah Lombardi mit Julian Büscher und Sohn Alessio beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach am 19. September 2020. Foto: imago images

Doch bisher scheint bei Sarah Lombardi und ihrer Familie alles sehr idyllisch zuzugehen, da wird wohl auch eine Konsole wie die PlayStation 5 keinen Keil zwischen das Power-Team treiben können.

