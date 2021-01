Sarah Lombardi richtet ernste Worte an ihre Fans: „Traue mich gar nicht mehr, eure Nachrichten zu lesen“

Ihren Fans gibt Sarah Lombardi immer wieder einen Einblick hinter die Kulissen: egal, ob während des Sports, Backstage hinter der Bühne oder beim Serienmarathon mit ihrem Verlobten Julian Büscher.

Doch bei einem Thema versteht Sarah Lombardi keinen Spaß mehr.

Sarah Lombardi: Von dieser Serie kann sie nicht genug bekommen

Am Freitag lud Sarah Lombardi ihre Instagram-Follower erneut zu einer Fragerunde ein. Ein Fan wollte wissen, was die Sängerin an diesem Tag noch so in ihrer Freizeit tue. Daraufhin antwortete Sarah mit einem Foto von ihrem Fernseher, auf dem das „Netflix“-Menü zu sehen ist.

Demnach scheint Sarah Lombardi bei der dritten Folge der vierten Staffel von „Blacklist“ zu sein. Dazu schrieb die 28-Jährige: „Was sonst?“

In „Blacklist“ geht es um den Schwerverbrecher Raymond Reddington (r.), der unter anderem der FBI-Agentin Elizabeth Keen (l.) dabei hilft, Kriminelle auszuliefern. Foto: imago images

In den vergangenen Wochen hatte Sarah Lombardi mehrmals erwähnt, dass sie und Julian ganz vernarrt in die NBC-Serie seien.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Sarah Lombardi appelliert an Fans: „Ihr dürft nichts verraten!“

Und auch einige ihrer Fans sollen dabei total mitfiebern. Ein Follower, der augenscheinlich ebenfalls die Serie verfolgt, wollte von Sarah Lombardi wissen: „Was denkst du? Wie stehen die bei 'Blacklist' zueinander? Vater und Tochter oder doch nicht?“

Kurz und knapp entgegnete Sarah: „Ich sage nix, werde nichts verraten.“ Im nächsten Clip erklärte die Sängerin, dass sie es aktuell kaum aushalte, in ihre Nachrichten zu schauen. Denn einige Follower wollen spoilern und ihr damit die Spannung der Serie nehmen.

Sarah Lombardi outet sich als Serienjunkie. Foto: imago images

„Ich traue mich gar nicht mehr, eure Nachrichten zu lesen“, gesteht die „The Masked Singer“-Gewinnerin. „Ihr dürft nichts verraten!“, ermahnt sie ihre Fans deshalb.

Vor Kurzem meldete sich Sarah Lombardi mit traurigen Worten bei ihren Anhängern. Womit sie ihre Fans bitter enttäuschte, erfährst du hier.