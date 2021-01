Sarah Lombardi: Traurige Worte an ihre Fans – „Es tut mir von Herzen leid“

Traurige Worte von Sarah Lombardi!

Sarah Lombardi hatte große Hoffnungen für das Jahr 2021. Doch schon im Januar müssen die Fans der Sängerin einen derben Schlag wegstecken.

In einem Instagram-Post macht Sarah Lombardi ihren Fans eine traurige Mitteilung. Doch mit dem Anliegen der 28-Jährigen haben viele der Fans schon gerechnet.

Sarah Lombardi mit einer traurigen Ankündigung für die Fans

Eigentlich sollte im Jahr 2021 alles besser werden und das öffentliche Leben wieder an Fahrt aufnehmen - doch der Corona-Lockdown fordert weiterhin seinen Tribut. Wie viele andere Künstler auch, musste Sarah Lombardi jetzt ihre nächsten Konzerte absagen.

Eigentlich wollte die 28-Jährige im März durch ganz Deutschland touren und insgesamt 10 Konzerte geben. Doch wegen der Corona-Pandemie muss die Sängerin diese jetzt absagen.

In einen Instagram-Post wendet sich Sarah an ihre Fans und schreibt: „ Ich hatte wirklich die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben, aber leider müssen wir alle Konzerte für März 2021 absagen.“

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

-------------------------

Diese Hiobsbotschaft zu verkünden scheint ihr wirklich schwerzufallen. Weiter schreibt sie: „Es tut mir von Herzen leid, dass ich diesen Traum aktuell nicht umsetzen kann.“

So traurig die Nachricht auch ist, ihre Fans reagieren verständnisvoll. In den Kommentaren heißt es: „Echt schade, aber Gesundheit geht vor!“ Oder „Ich hatte mich so sehr gefreut, dich endlich mal Live zu sehen. Ich hoffe, dass man das nachholen kann. Bleibt gesund“

-----------------

-------------------

Sarah Lombardi auf der Bühne. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Trotz der Absagen für die Konzerte bleiben Sarah Lombardis Follower zuversichtlich und freuen sich schon darauf, wenn die Shows nachgeholt werden können. „Dann wird’s wenn es mal so weit ist, noch viel schöner!“

Bei so viel Zuversicht fällt es bestimmt auch Sarah etwas leichter, sich die Ausfälle nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen.