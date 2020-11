Sarah Lombardi: Heftige Worte der Sängerin – „Wie der letzte Penner“

Was ist denn nur mit Sarah Lombardi los? Einst kannten wir die Sängerin und Ex-Freundin von Pietro Lombardi als strahlendes Glamourgirl und Sportskanone.

Doch bilden die ganzen Hochglanz-Instagrambilder der 28-Jährigen etwa nicht vollends die Realität ab? In ihrer Instagramstory geht Sarah Lombardi mit sich nun hart ins Gericht. Und spart nicht mit Selbstkritik und heftigen Worten.

Sarah Lombardi: Heftige Kritik an sich selbst

Mit „einen wunderschönen guten Morgen“ legt Sarah noch ganz locker flockig los, doch dann geht es ab. „Ich weiß nicht warum, aber in den letzten Tagen laufe ich rum wie der letzte Penner“, so die Sängerin.

------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Das Paar lernte sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Castingshow DSDS kennen

Pietro Lombardi gewann im Finale gegen seine späterer Ehefrau Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

Ihr aktueller Song heißt „Te amo mi amor“

------------------------------

Ach Sarah, so schlimm ist es doch gar nicht. So ist die Mutter von Alessio gerade auf dem Weg zur Physio, da sich ihr Verlobter Julian Büscher eine Verletzung am Knie zugezogen hat.

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Das Paar ist verletzt

Sarah Lombardi und ihr Julian. Foto: imago images / Herbert Bucco

Sarah Lombardi trägt dazu eine dicke, weiße Daunenjacke und darunter eine orangefarbene Trainingsjacke. Nun gut, es gab schon passendere Farbkombinationen, aber unverzeihlich ist das nun wirklich nicht.

Schließlich geht es Sarah gerade auch nicht so besonders. „Ich habe so krasse Nackenverspannungen. Das ist nicht mehr normal. Das macht mir echt richtig zu schaffen, weil das total in den Kopf geht und ich echt Kopfschmerzen habe.“

Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass sie durch gezieltes Training wieder auf den Damm kommt.

Schon zuletzt fiel Sarah Lombardi mit ihrem Outfit auf. SO lief die Sängerin durch Köln.

Ein noch gewagteres Outfit wäre jedoch die Skelett-Verkleidung bei „The Masked Singer“. Diese Hinweise deuten auf Sarah Lombardi hin.