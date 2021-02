Sarah Lombardi macht Spaziergang durch Wald – dann wird es ernst: „Der kommt uns hinterher“

Eigentlich wollte Sarah Lombardi einen entspannten Ausflug mit ihren Liebsten genießen, aber dann wurde Sohn Alessio auf einmal ganz hektisch.

Dabei fing alles so idyllisch an: Sarah Lombardi, Söhnchen Alessio und ihr Verlobter Julian Büscher spazierten gemütlich durch den Wald. Doch die Familie war nicht allein.

Sarah Lombardi spaziert nichtsahnend durch den Wald

An einem kleinen Wasserschlösschen nutzte Sarah Lombardi die Gelegenheit, um ein paar Fotos für ihre Instagram-Story zu schießen.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Dabei zeigte sich die Sängerin ganz leger: In Turnschuhen, einer langen Unterhose ihres Verlobten als Leggings, mit Mütze und einer dicken Trainingsjacke des „TuS Haltern am See“ spazierte sie mit ihren „Lieblingsmännern“, wie sie Julian und Alessio immer wieder nennt, durch die Natur.

Die Auszeit in der Natur schien Sarah Lombardi richtig gut zu tun. Während ihres Spaziergangs spielten die DSDS-Zweitplatzierte und ihre Jungs mit einem Tennisball. Und natürlich passierte, was passieren musste: Irgendwann landete der Ball im See neben ihnen.

Sarah Lombardi: Sohn Alessio bekam es mit der Angst zu tun

Gewagt bückte sich die Sängerin über das Wasser und fischte den Tennisball mit ihrem Fuß heraus.

Ein Schwan machte Sarah Lombardis Sohn Angst. Foto: imago images

Doch Söhnchen Alessio hatte nur Augen für etwas ganz anderes: „Guck mal, der kommt uns hinterher, Julian. Mama! Der kommt uns hinterher!“, rief er Kameramann Julian zu. Offenbar fühlte sich der Fünfjährige verfolgt.

Alessio Lombardi aufgebracht: „Guck mal, da kommen die schon!“

Doch dabei handelte es sich nicht etwa um eine andere Person, sondern ein paar Schwäne, die sich auf dem Wasser in Richtung der Lombardis bewegten. „Guck mal, da kommen die schon!“, wiederholte Alessio also mit einem leicht panischen Unterton.

Ein aufregender Tag, der am Ende noch mit einem leckeren Essen gekrönt wurde, wie Sarah Lombardi ihren Instagram-Followern später zeigte.

