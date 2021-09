Sarah Lombardi teilt sexy Foto – Fans kennen kein Halten mehr

Sarah Lombardi (jetzt Engels) wird in wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter. Auch wenn Sarah schon mit ihrem Sohn Alessio zeigt, dass sie ganz in ihrer Mama-Rolle aufgeht. Trotzdem ist die Sängerin auch eine knallharte Geschäftsfrau mit gleich mehreren Projekten. Es erscheint nicht nur bald ihr erster eigener Film, sie ist auch als Synchronsprecherin im Animationsfilm „Miraculous“ zu hören.

Zwischen Kind und Karriere hat sich Sarah Lombardi jetzt ein sexy Partnershooting mit ihrem Mann Julian gegönnt. Das Resultat kann sich sehen lassen...

Sarah Lombardi zeigt sich mega sexy beim Fotoshooting. Foto: IMAGO / APress

Sarah Lombardi teilt heißes Foto – und macht Liebeserklärung an Ehemann Julian

Das Foto veröffentlichte Sarah Lombardi auf ihrem Instagram-Kanal. Hier zeigt sie sich sexy auf dem Boden – nur mit einem schwarzen Höschen bekleidet. Der nackte Babybauch ist dabei deutlich sichtbar. Verliebt schaut sie Julian an, der sich – ebenfalls mit freiem Oberkörper – über sie lehnt.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihre erste gemeinsame Tochter

----------------------------------------

Das Bild beweist einmal mehr, wie verliebt Sarah und Julian immer noch sind. Kein Wunder, dass sie auf Instagram dazu schreibt: „ You are the closest I will ever come to magic” (zu Deutsch: Näher als mit dir werde ich der Magie nicht kommen.“)

Sarah Lombardi halbnackt mit Julian: So reagieren die Fans

Wie magisch der Moment für Sarah ist, erkennen auch ihre Follower. Die flippen geradezu aus:

„Ihr seid so toll“

„Wow ihr beiden“

„Schönes Foto von euch 2“

„Süß“

„Wunderschön“

Und auch wenn Sarah Lombardi derzeit offenbar viel zu tun hat, wäre sie einer weiteren Sache ganz und gar nicht abgeneigt: Einem Auftritt bei „The Masked Singer“. In der Maskenshow holte die sich ehemalige DSDS-Kandidatin 2020 den Siegertitel der dritten Staffel.

Sarah Lombardi erwartet ihr zweites Kind, das sie gemeinsam mit Fußballspieler Julian Engels hat. Foto: IMAGO / Eventpress

Jetzt hat sie kurz vor dem Start der fünften Staffel im Oktober eine dringende Bitte an ProSieben und den Verantwortlichen der Show.

