Sarah Lombardi: Ehrliche Worte an die Fans – „Macht mich traurig“

Es ist eine schwierige Zeit, auch für Sängerin Sarah Lombardi. Der harte Lockdown ging auch an der Sängerin nicht vorbei. Die Unsicherheit, wie es in diesem Jahr weitergeht, nagt an der 28-Jährigen.

Das gab Sarah Lombardi nun gegenüber ihren Fans bei Instagram offen zu. So weiß auch Sarah Lombardi noch nicht, wie es für sie musikalisch in diesem Jahr laufen soll.

Sarah Lombardi: DAS macht die Ex von Pietro Lombardi traurig

Bei Instagram schreibt die Ex-Frau von Pietro Lombardi: „Gerade, dass die Tour auf der Kippe steht, macht mich traurig.“ So wisse sie nicht, ob ihre Tour, die bereits Mitte März in München beginnen soll und Sarah unter anderem auch nach Oberhausen, Köln und Hamburg führt, überhaupt stattfindet.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Immer wieder würde sie von Fans dazu gefragt, eine Antwort wisse sie aber auch nicht. Nach derzeitigem Stand scheint es jedoch eher fraglich, ob bereits im März wieder Konzerte mit mehreren Hundert Zuschauern stattfinden können.

Sarah Lombardi: Darf sie das Video zu ihrer neuen Single drehen?

Sarah Lombardi will wieder auf die Bühne. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Dabei ist Sarah Lombardi klar, dass sie eine der privilegierteren Künstlerinnen in Deutschland ist. „Es viele Menschen, denen geht es weitaus schlechter und deren Existenz hängt gerade davon ab. Ich finde, man merkt auch, dass alle gerade an ihre Grenzen kommen und so langsam der Atem ausgeht und dadurch leider viel negative Energie entsteht“, so Sarah weiter.

Sie jedoch versuche das Beste daraus zu machen. So soll schon bald der Videodreh zu ihrer nächsten Single stattfinden. Hofft sie zumindest.

Zuletzt sprach Sarah Lombardi auch über intime Gerüchte. Was sie zu sagen hat, liest du hier.