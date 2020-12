Sarah Lombardi: Pikantes Geständnis – „Musste ja üben“

Sarah Lombardi offenbart in einer Fragerunde intime Details.

Das Verhältnis zwischen Sarah Lombardi und ihren Fans ist eng. Immer wieder geht die Sängerin auf neugierige Fragen ihrer Follower ein – auch auf die ganz persönlichen.

Am Samstagabend war es wieder so weit. Sarah Lombardi packte ungeniert über ihre Vergangenheit aus.

Sarah Lombardi verrät: Sie hat eine Frau geküsst

Neben den Fragen, ob Sarah Lombardi schon einmal geraucht oder andere Drogen konsumiert habe, wollte ein Fan wissen: „Hast du schon mal eine Frau geküsst?“

Ganz locker antwortete die DSDS-Zweitplatzierte aus dem Jahr 2011: „Ja! Ich musste ja üben für meinen ersten Kuss.“ Schnell stellt sich also heraus, es handelt sich um einen freundschaftlichen Schmatzer unter Kindern.

Gemeinsam mit einer guten Freundin übte sich Sarah Lombardi im Küssen. Foto: imago images

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie in der Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Sarah Lombardi: Kuss mit bester Freundin

Denn ihren ersten Kuss hatte Sarah Lombardi demnach mit ihrer wichtigsten Bezugsperson in ihrem Alter. „Meine beste Freundin hat mir dann damals erklärt, wie das geht“, berichtet die 28-Jährige etwas beschämt.

Ob es später noch einmal dazu kam, dass die Musikerin eine andere Frau geküsst hat, verrät sie allerdings nicht. Manche Details sind eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Sarah Lombardi plaudert in ihrer Instagram-Story aus dem Nähkästchen. Foto: imago images

Sarah Lombardi: Bitteres Aus für ihre neue TV-Show

Was Sarah Lombardi hingegen mehrmals getan hat und immer wieder tun würde, sind Fallschirmsprünge. Die mutige Aktion, vor der andere Menschen zurückschrecken, scheint der Ex von Pietro Lombardi den richtigen Kick zu geben. „Ich habe es schon dreimal gemacht! Und es ist immer wieder soo ein befreiendes Gefühl“, gibt sie stolz in ihrer Instagram-Story preis.

Zuletzt war Sarah Lombardi als Jurorin bei „Pretty in Plüsch zu sehen“. Warum die Show ein plötzliches Ende nahm, liest du hier.